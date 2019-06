Česko prožilo první tropickou noc, nejtepleji bylo v Jeseníku

Tropická noc by měla být i ta dnešní, a to na místech, kterým se vyhnou bouřky. „Teploty dnes v noci by se měly pohybovat v průměru mezi 16 až 20 stupni,“ řekl iDNES.cz Miroslav Hakl z Českého hydrometeorologického ústavu. Další tropická noc by pak mohla přijít v sobotu.



Za tropickou noc lze považovat noc, kdy teploty nespadnou pod spodní hranici 20 stupňů Celsia. To se stalo na 33 stanicích, zejména na východě území a v nížinách.



Rekordy pro nejvyšší minimální teplotu pro 11. červen padly v noci na dnešek na polovině všech stanic, na dvaceti z nich bylo překonáno i noční maximum za červen. Tam, kde měří teplotu alespoň 30 let, hlásí překonané rekordy na 18 místech.

Mimořádně teplou noc zažili lidé ve středních Čechách či ve východní polovině republiky, zatímco tou dobou západními a severními Čechami procházely intenzivní bouřky s přívalovým deštěm a kroupami.



Bouřky jsou způsobeny zejména teplotním kontrastem, který panuje mezi východem území, nad kterým se drží teplý vzduch, a západem, kde je chladněji. Bouřky, které mohou být na severozápadě znova velmi silné, očekávají meteorologové znovu od dnešního odpoledne.