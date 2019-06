V úterý opět padaly teplotní rekordy, ve středu odpoledne hrozí bouřky

Také ve středu budou teploty na území Čech, Moravy a Slezska atakovat rekordní hodnoty, meteorologové je očekávají mezi 28 a 34 stupni Celsia. Nejtepleji by mělo být v Praze, v Jižních a ve Středních Čechách. Proto také až do osmé hodiny večer platí výstraha před vysokými teplotami. Na Moravě a ve Slezsku potom platí výstraha až do odvolání.



Český hydrometeorologický ústav varuje také před bouřkami. Vysoký stupeň nebezpečí platí od poledne, od dvanácti hodin, do jedné hodiny ranní pro Prahu, Střední Čechy, Liberecký, Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj. Hrozí také nárazy větru o síle až 70 kilometrů za hodinu, přívalové deště, kroupy a napršet může až 50 milimetrů srážek.

Článek bude doplněn