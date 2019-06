Tropické teploty doprovodí bouřky, v sobotu bude až 35 stupňů

Podle Marjava Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu bude zpočátku počasí u nás ovlivňovat zvlněné frontální rozhraní, oddělující velmi teplý vzduch na východě a chladnější na západě.

„Velmi zvolna se bude přesouvat přes Moravu a Slezsko k východu,“ dodal meteorolog.

Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, místy přeháňky nebo i bouřky. Odpoledne a večer na severovýchodě a východě území přechodně až zataženo s četnějšími přeháňkami a bouřkami. Ojediněle také s kroupami nebo nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 27 °C, na Moravě a ve Slezsku na 28 až 33 °C, v 1 000 metrech na horách kolem 18 °C. V Jeseníkách a Beskydech bude kolem 24 °C.



V noci na pátek očekáváme jasno až polojasno, na severovýchodě a východě území až oblačno, místy s přeháňkami a bouřkami, zpočátku i intenzivní. Nejnižší teploty klesnou na 19 až 15 °C, na západě a severozápadě Čech až na 13 °C.



V pátek přes den bude jasno až polojasno, zpočátku na východě území zvětšená oblačnost a ojediněle přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 28 až 32 °C.

V sobotu meteorologové čekají skoro jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti a zejména v Čechách se místy objeví přeháňky nebo bouřky, a to i velmi silné, zejména v Čechách. Nejnižší noční teploty klesnou k 20 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vyšplhají k 31 až 35 °C, na západě Čech kolem 29 °C.

V neděli bude převažovat oblačno, na většině území se vyskytnou přeháňky, déšť a s výjimkou severozápadu Čech počítejte i s bouřkami. Nejnižší noční teploty 20 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty pak 23 až 27 °C, na jihovýchodě a východě až 30 °C.

Během pondělí bude oblačno až polojasno, zejména na jihu a východě území místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty klesnou na 19 až 15 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 24 do 28 °C.

„Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka slibuje polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti místy s přeháňkami nebo bouřkami. Nejnižší noční teploty budou od 17 do 13 °C. Nejvyšší denní teploty naopak v rozmezí od 25 do 29 °C, postupně vystoupí až na 31 °C,“ uvedl Sandev.