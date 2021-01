Zneužili mého jména k úplnému nesmyslu. Chirurg Pirk se obrátil na policii

„Uvedené webové stránky zneužily jméno slavného českého kardiochirurga. Jako provozovatel webu není uveden nikdo, stránky jsou tedy zcela anonymní a spotřebitel neví, s kým uzavírá kupní smlouvu a vůči komu může nárokovat svá práva,“ uvedla ČOI. Podle Pirka je přípravek falešný a slibuje dlouhověkost a naprosto nereálné výsledky na základě smyšlených informací.



„Jsou tam nesmysly. Třeba, že si za 14 dní používání prodloužíte život o 20 let a odstraníte si z cév 3 400 gramů cholesterolu. To je přece absolutní nesmysl,“ ocitovala kardiochirurga advokátní kancelář Matzner et al. Je podle ní ale nebezpečné, že se jedná o přípravek v oblasti, které se věnuje. Spojení s jeho osobou tak může vyvolat v lidech pocit, že se jedná o věrohodný produkt.

Na webu je umístěna fotografie kardiochirurga a rozhovor s ním. Lékař ale podle svého vyjádření na stránkách Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) nedal souhlas s tím, aby jeho osoba a dobré jméno bylo s tímto přípravkem spojováno. Reklama podle něj poškozuje jeho i IKEM.