Jak vidí svou kariéru kardiochirurg Jan Pirk, prozradí v pořadu Rozstřel

Třiasedmdesátiletý Pirk se o konci ve funkci přednosty dozvěděl v den svých narozenin, které má 20. dubna, a byl nemile překvapen. Původní vedení mu totiž podle jeho slov slíbilo, že ji bude vykonávat až do 75 let.

V nemocnici působí profesor Jan Pirk přes 47 let a spolu se svým týmem provedl už přes tři stovky transplantací srdce. S vedením IKEMu se domluvil, že i nadále bude moci operovat. „To je pro mě to nejdůležitější. Dokud mi to jde,“ uvedl lékař pro iDNES.cz.

Věnovat se bude také výuce studentů a svým dalším medicínským povinnostem.

V posledním roce se kardiochirurg Jan Pirk vyjadřoval několikrát i k pandemii koronaviru a situaci podle některých kritiků zlehčoval, což mu mnozí odborníci vyčítali.

