Co vědí psychiatr Höschl a chirurg Pirk o koronaviru? diví se infektologové

Skupina osmi lékařů z Karlovy Univerzity složená z infektologů, imunologů a v níž je po jednom biochemikovi, hematologovi, biologovi a také jedna genetička, označila tzv. Výzvu jedenácti za matoucí pro veřejnost.

„Laik naslouchající skupině respektovaných lékařů ověnčených odbornými a akademickými tituly a zaštiťujících se jménem největší vzdělávací instituce v zemi musí nutně nabýt dojmu, že tito lidé jsou odborníky a mají v ruce vědecká fakta, ze kterých vychází jejich stanovisko. Není tomu tak,“ stojí ve výzvě osmi lékařů s názvem Názory mějme, ale argumentujme fér.



Podle kolegů jsou signatáři tzv. Výzvy jedenácti ve skutečnosti odborníky v často velmi vzdálených oborech. Mezi akademiky, kteří požadují rychlé rozvolnění všech protikoronavirových opatření, patří například kardiochirurg Jan Pirk, rektor Karlovy Univerzity Tomáš Zima nebo psychiatr Cyril Höschl.

Zmíněné osobnosti ve výzvě mimo jiné požadovaly konec nouzového stavu k 30. dubnu, vyzvaly k návratu všech žáků do škol v průběhu května a postupně chtějí i otevírat státní hranice.

„Ve skutečnosti vědí o vlastnostech koronaviru, který vyvolal pandemii covid-19, jeho šíření a jím vyvolané imunitní reakci jen to, co si můžeme zjistit i my ostatní,“ tvrdí lékaři z Univerzity Karlovy.



Objektivních a ověřených informací k nákaze covid-19 je podle podepsaných lékařů pomálu. „To, co předkládá skupina jedenácti kolegů, je tedy jejich spíše politický než odborný názor.“

Na svůj názor mají podle kolegů nepochybně právo stejně jako každý občan Česka. „Považujeme však za matoucí, pokud k ovlivňování veřejného mínění využívají autoritu svých titulů či Karlovy univerzity.“