Nenechat děti sportovat byl zločin. Musíme to společně odčinit, burcuje Pirk

Nezvedá hlas, neláteří, jen skládá věcné argumenty, co by se mělo udělat, aby zlenivělá generace dětí nezakrněla ještě víc. „Nenechat děti sportovat, to byl zločin,“ říká Jan Pirk. Slavný kardiochirurg, univerzální sportovec, oddaný slávista, násobný dědeček, férový chlap a posledního půldruhého roku také nepřítel všech, kteří by se před covidem nejraději zamkli doma.