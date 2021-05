Bývalé vedení mi funkci slíbilo až do 75, říká Pirk ke svému konci v IKEM

„Pan ředitel řekl, že mě potřebuje odvolat v souvislosti se zahájením a vybavováním nového pavilonu. Řekl mi, že to chce mít vyřešené teď, před předvolební turbulencí,“ uvedl Pirk. S odvoláním nakonec souhlasil, za plnohodnotnou vzájemnou dohodu by to ale neoznačil.

S bývalým vedením IKEMu se přitom dohodl, že bude-li chtít, bude moci funkci vykonávat až do svých 75 let. „Samozřejmě to byl ale pan ředitel, který tady už není. Není proto důvod, aby se tím nový ředitel musel řídit,“ dodal.

Skončit sice chtěl Pirk sám, ale až koncem roku. Chtěl dokončit 26 let ve funkci. „Na podzim jsme se domluvili, že se o tom začneme bavit po mých narozeninách,“ řekl. O konci se ale dozvěděl už v den svých narozenin, 20. dubna, kdy mu bylo 73.

Přestože ho uspíšení konce ve funkci mrzí a byl z něj překvapený, stanoviska ředitele nemocnice Michala Stiborka respektuje. „Já jsem demokrat a taková jsou pravidla hry,“ řekl.

Nemocnici neopustí

Třiasedmdesátiletý Pirk ale bude v nemocnici působit i nadále. Ředitel mu přislíbil, že bude moci operovat. „To je pro mě to nejdůležitější. Dokud mi to jde,“ uvedl lékař. Věnovat se bude také výuce studentů a svým dalším medicínským povinnostem.

Podle mluvčí nemocnice Markéty Šenkýřové ale jeho odchod z funkce s ním probíralo již minulé vedení, tedy několik let zpět.

„Vzhledem k tomu, že se enormně přiblížila doba zahájení výstavby nových pavilonů G1, G2, nadešel čas ho na pozici přednosty Kardiocentra vystřídat,“ dodala mluvčí.