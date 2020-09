Pro některé je rouška symbol jednoho politika, míní epidemiolog Smejkal

Pro CNN Prima News jste uvedl, že doufáte, že nový semafor pro Česko zohlední co nejvíce důležitých parametrů. Jak semafor hodnotíte nyní? Souhlasíte s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, že nyní nemá smysl?

Ano, semafor má smysl jen při ohniskovém šíření. Jakmile se to přelije z okresů do celostátní úrovně, semafor ztrácí smysl a je nutné zavádět plošná opatření.

Mnoho lidí se v aktuálních číslech ztrácí. Co by měl laik sledovat? Předpokládám, že nárůsty případů už nejsou směrodatné...

Nejdůležitější je procentuální počet pozitivních z veškerého počtu testovaných. Ten je nyní hodně vysoko, kolem dvanácti procent. Pořád nemáme pod kontrolou, kdo všechno je pozitivní. Za bezpečnou míru se považuje pět procent při dostatečném testování. My jsme na daleko vyšším čísle, což znamená, že buď málo testujeme, nebo je viru v populaci tolik, že se nedaří odhalit všichni pozitivní. A většinou jsou to obě věci dohromady.

Další, co je dobré sledovat, je reprodukční číslo, ačkoli může být trochu zavádějící, protože se mění. Nejdůležitější je pak zatíženost zdravotnického systému, tedy kolik je volných lůžek na jednotkách intenzivní péče a oxygenoterapie, aby to systém zvládl.

Takže by se lidé neměli tolik znepokojovat, když vidí, že za den přibylo tolik a tolik tisíc nově nakažených?

Také je to dobré sledovat, ale spousta pozitivních se také uzdraví. Důležitý je spíš trend, v jakém to roste, například za posledních sedm dní, čtrnáct dní. Jestli je jeden den tisíc nebo dva tisíce, to záleží na tom, jak se testuje. Víkendy bývají nižší, protože se méně testuje.

Vždycky stejný procentuální počet lidí potřebuje do nemocnice. Z celkového počtu 2 až 4 procenta potřebují hospitalizovat, a z této skupiny vždy čtvrtina potřebuje intenzivní péči.

Myslíte, že výměna ministra zdravotnictví přinese pozitivní změny ve zvládání pandemie, protože Roman Prymula je epidemiolog, nebo se jedná spíše jen o politický tah a Adam Vojtěch svou funkci zastával dobře?

Já ho (Vojtěcha) hodnotím celkem pozitivně. Nastoupil tam s tím, že chce udělat spoustu reformních kroků, na které jsme v medicíně čekali. Byl otevřený, naslouchal, odpovídal na e-maily. Pak jej ale semlela pandemie. Nyní obecně: že je ministr zároveň hlavní epidemiolog, to podle mě standardní není, nikde v Evropě to nevidíme. Ale v téhle době ministr stejně řeší jen epidemii, takže se to dá určitě pochopit.

Zdá se mi, že někteří odborníci ministrovi neradili příliš dobře, ale na druhé straně ministr podléhá spoustě tlaků a nelze každému vyhovět. Když politik nemá podporu, je lepší odstoupit než dělat velký kompromis a popírat to, co si myslí. Jestli dbal na rady odborníků, kteří mu radili roušky ponechat, měl si za tím stát.

Měl si vybrat odborníky, které radí věci založené na důkazech. Vidíte, že spousta lékařů radí opravdu hlouposti. Obecně by politik neměl dělat něco podle toho, co se lidem líbí nebo nelíbí. Musí se smířit s tím být občas nepopulární.

Když bude nejhůř, lidé se sami stáhnou

Myslíte, že by vláda mohla opět zavést nošení roušek i venku jako na jaře? Mělo by to podle vás smysl?

V těch zimních měsících ano. Myslím si, že lidé stejně budou uvnitř a venku moc času trávit nebudou. Je ale důležité zdůraznit, že v tuhle chvíli nám už jen roušky nepomůžou. Teď nám pomůže spíš to druhé R - rozestupy a omezení shromáždění. To znamená omezení společenských setkávání a akcí. Myslím, že k plošnému nošení roušek se klidně dostaneme, ale není to už tak zásadní jako vnitřní prostory.

Myslíte, že by pozitiva lockdownu převážila negativa?

Určitě, lockdown nikdo nemůže vyloučit. Podívejte se na Izrael. Pokud bude opravdu tak špatná situace a opatření nepomůžou, nic jiného než lockdown nezbude, pokud nebudeme chtít zavalit zdravotní systém. Je to všechno jen o tom zdravotním systému, když to nezvládá, musí se maximálně omezit šíření viru v populaci, a lockdown je nejzazší míra, jak toho dosáhnout.

Takže byste se tomuto opatření nebránil?

Myslím, že nikdo by se tomu nebránil, když budou umírat lidé a nebude se dostávat zdravotní péče, lockdown musí přijít. Je důležité mu předejít, i třeba mnohem razantnějšími kroky. Zdraví lidí je to nejdůležitější.

Je podle vás reálný scénář Ladislava Duška, že na konci roku může být až 3,5 milionu nakažených?

Já myslím, že to je trochu divoké. Číslo, které vůbec nepočítá s tím, že lidé nějak změní své chování. Do matematických vzorců lidské chování jde jen těžko zaznamenat, to je založené na tom, že se budou snažit zachránit si život.

Toto je skutečně scénář, kdy by se nedělalo nic. Ale to se nestane. I lidé se začnou v jednu chvíli chovat tak, že se stáhnou. Když zjistí, že jsou zavalené nemocnice a situace je kritická, sami jakýsi „self-lockdown“ provedou.

Rouška je pro některé symbolem jednoho politika

Poslední dobou se objevilo hodně lidí, kteří odmítají roušky a šijí si je ze záclon nebo krajek. Proč tolik lidí věří konspiracím?

Je to naprosto nepochopitelné. Lidé dobře vědí, že rouška je primárně proto, že chrání okolí. A jestliže to vědí a stejně si ušijí roušku ze záclony jako výraz toho, že na všechno kašlou, je to bezohledné.

Tyto názory se objevují proto, že je to politika? Že jsou lidé nespokojení s vládou, vědí, že by roušku nosit měli, ale odmítají to nosit z politických důvodů?

To je pravda. Hloupé je, že lidé, kteří nemají rádi Babiše, s ním roušku sloučili. To je ta politika, o které jsem mluvil. Rouška je pro ně symbolem pro jednoho politika. Ale neuvědomují si, že rouška není politická, ale způsob prevence. Nemá s politikou ani se svobodou co dělat.

Můžu rozumět tomu, že někdo nemá rád nějakého politika a snaží se mít nějaký názor, ale zrovna tím, že nebude nosit roušku, je to nejhorší, co si může jako politický statement vybrat.

Podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM/MARK by očkování proti covidu v současné době odmítlo 58 procent lidí. Myslíte, že to bude problém, až bude vakcína k dispozici?

Celou dobu to bylo o vysvětlování. Moc nechápu, proč se dávaly miliony na kampaň, abychom cestovali po Čechách, a ne na vysvětlovací kampaň, proč se některá opatření dělají, jaký mají význam, co je to za virus, jak se šíří a podobně.

Lidé nejsou úplně hloupí a ti, co hloupí jsou, samozřejmě nikdy nebudou poslouchat. Většina ale byla špatně informovaná a hrozně zmatená nejrůznějšími protichůdnými výroky politiků, ale hlavně lékařů. Tohle se znovu bude muset naopravit, investovat do vysvětlování toho, k čemu jsou vakcíny. Internet a ruské dezinformační blogy proti vakcinaci umí udělat hodně. Musíme proti tomu bojovat zase jenom vysvětlováním.

Pokud se to dobře vysvětlí a udělá se dobrá kampaň, mělo by se povést lidi přesvědčit, že je to dobrá věc. Samozřejmě očkování musí být bezpečné, sám bych se neangažoval v propagování nějaké ruské vakcíny, která byla vyzkoušená na 70 lidech, ale takovou vakcínu snad kupovat nebudeme.

