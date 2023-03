STALO SE DNES: Pavel podepíše zvýšení penzí. Starostové kritizují daň z nemovitostí

Prezident Petr Pavel se rozhodl podepsat vládní návrh na nižší růst penzí. Zároveň si ale přeje, aby zákon posoudil Ústavní soud. Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst v průměru o 760 korun. Pokud, by zákon nevyšel do 22. března ve Sbírce zákonů, musela by vláda potvrdit růst penzí v průměru o 1 770 korun. ANO již dopředu avizovalo, že když prezident zákon podepíše, obrátí se poslanci hnutí na Ústavní soud.

Rus Michail Korotkov zřejmě jako první zachytil podobu soukromého obrněného vlaku ruského diktátora Vladimira Putina. Tajemnou soupravu vyfotil v listopadu 2018 na trase mezi Moskvou a Petrohradem, a stal se tak zřejmě prvním člověkem mimo oficiální kruhy, kdo veřejnosti „práskl“ podobu vlaku. Když mu pak začaly chodit zprávy s přepisy jeho telefonátů, došlo mu, že mu může hrozit i vězení a utekl.

Většina starostů obcí a měst kritizuje úvahy ministra financí Zbyňka Stanjury o zvýšení daně z nemovitosti. Daň z nemovitosti je jeden z mála přímých příjmů obcí, na které stát bez patřičného navýšení prostředků přenáší stále další úkoly a povinnosti. Stanjura řekl, že jedním z návrhů na konsolidaci rozpočtu je zvýšení základního koeficientu daně z nemovitosti na dvojnásobek. Mezi stranami vládní koalice zatím ale na zvýšení daně z nemovitosti shoda není.

Milion rublů si vysloužil pilot stíhacího letounu, který v úterý poslal do vln Černého moře americký průzkumný dron. Úterní incident nad Černým mořem vzbudil mezi ruskými vojenskými novináři pořádný rozruch. Bleskovou rychlostí se také zrodila sbírka na náležitou odměnu. Podle expertů je incident výsledkem agresivního chování ruských pilotů, kterým si Moskva chce vynutit respekt Západu. Pentagon ve středu dal jasně najevo, že špionážní lety nad Černým mořem bude provádět dál.

Pro Američany před padesáti lety skončila válka ve Vietnamu a tečku za ní udělala jedna zásadní fotografie. Na fotografii je zachycena rodina vítající otce vracejícího se z dlouholetého zajetí. Pravda ovšem zdaleka tak veselá nebyla. Otce sice držela při životě v zajetí myšlenka na rodinu, ale již při návratu dostal oznámení od své ženy, která se chtěla rozvést. Neuplynul ani rok od jeho slavného návratu a manželé byli rozvedeni.