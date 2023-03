Prezident Pavel přijme špičky ANO a pak poví, zda podepíše nižší růst penzí

„V tomto případě je tady tolik naprosto legitimních výhrad, že to rozhodnutí nemůže být 100:0. A já chci ještě nechat opravdu nejenom ten čas, ale i ten prostor hlavní opoziční straně, pokud přijdou ještě s nějakými novými výhradami nebo návrhy, tak bych je moc rád vzal v úvahu,“ řekl prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Českou televizi poté, co minulý týden složil slib hlavy státu.

Důchody mají při mimořádné červnové valorizaci vzrůst v průměru o 760 korun. Pokud, by zákon nevyšel do 22. března ve Sbírce zákonů, musela by vláda podle nyní platných pravidel potvrdit růst penzí v průměru o 1770 korun. Na červnovou valorizaci by stát dal o 15 miliard navíc. Pokud by novela nebyla schválena, výdaje rozpočtu na penze by vzrostly letos o 34,4 miliardy korun.

Představitelé ANO tvrdí, že snížení mimořádné valorizace důchodů je protiústavní, protože nárok na vyšší penze již důchodcům vznikl a návrh vlády je tak podle opozičního hnutí retroaktivní. Návrh také podle něj vůbec neměl být projednáván ve stavu legislativní nouze.

Prezident už ale dal najevo, že on nehodlá být arbitrem protiústavnosti. „Ani prezident přece není arbitrem ústavnosti, on by měl ji hlídat, strážit, ale ne rozhodovat o tom, co je nebo není ústavní, od toho tady Ústavní soud. Takže ty ústavní pochybnosti by opravdu měl vyjasnit Ústavní soud,“ uvedl Petr Pavel v rozhovoru, který dal po inauguraci České televizi.