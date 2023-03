Pád dronu ukázal, jak USA navádějí Ukrajince. Rusko velebí pilota hrdinu

„Skutečně doufám, že ruští letci budou vyznamenáni. Vždyť kolem našeho Krymu pořád létají nějací reapeři a provádějí ‚rutinní operace‘ při navádění ukrajinských raket a bezpilotních letadel na cíle,“ naťukal v úterý večer na Telegram prominentní ruský novinář Andrej Medveděv.

„A teď najednou američtí soudruzi začali vysvětlovat, co tam dělal. Co se to stalo? Závěr: piloty je třeba vyznamenat. Jestli tam létá něco, co nám nepatří, musíme to sestřelit,“ dodal publicista a politik, kterého na populární ruské sociální síti sleduje na 150 000 uživatelů.

Úterní incident nad Černým mořem vzbudil mezi ruskými vojenskými novináři a nacionalistickými blogery pořádný rozruch. Šíří se spekulace, že americký dron dopadl do moře 60 kilometrů jihozápadně od Sevastopolu a po jeho troskách už pátrají ruští námořníci. Ministerstvo obrany vypustilo video pořízené z kabiny Su-27, objevil se údajný záznam komunikace pilota.

Bleskovou rychlostí se také zrodila sbírka na náležitou odměnu. „Letec hrdina, který tak krásně proletěl kolem reaperu, až spadl, dostane od naší malé komunity milion rublů. Operátoři dronů mu pošlou sto tisíc, kombinézu, pár bot a nový model krabičky poslední záchrany,“ oznámil populární kanál Povjornutyje na Z vojně.

Klíčový zdroj informací pro Ukrajince

Pentagon o střetu neozbrojeného průzkumného dronu MQ-9 Reaper s ruským letounem informoval v úterý večer našeho času. Podle jeho verze ruský stroj v důsledku „nezodpovědného chování“ pilota narazil do motoru amerického dronu, poškodil ho a operátoři ho následně nechali spadnout do mezinárodních vod v Černém moři.

Stanice ABC ve středu uvedla, že v bezprostřední blízkosti amerického dronu během třiceti minut celkem devatenáctkrát proletěly dva ruské stíhací letouny. Při posledních třech nebo čtyřech průletech na něj vypustily palivo. Nakonec suchoj zavadil o rotor reaperu, došlo k dočasné ztrátě kontaktu a operátoři ho navedli do moře. Rusko jakýkoliv kontakt oficiálně popírá.

MQ-9 Reaper představuje jeden z hlavních prostředků amerického vojenského zpravodajství. Drony s rozpětím dvacet metrů metrů a výdrží 24 hodin krouží nad Černým mořem už od chvíle, kdy u hranic Ukrajiny začaly přípravy na ruskou invazi.

Minimálně od loňského podzimu není žádným tajemstvím, že Američané předávají ukrajinské armádě velice přesné informace o pozicích a pohybu ruských jednotek, které získávají prostřednictvím špionážních satelitů, průzkumných letadel a bezpilotních strojů. Potvrzují Ukrajincům souřadnice muničních skladů, velitelských stanovišť, někdy jim sami dávají tipy, kde a na co udeřit.

„Na rovinu, děláme to,“ potvrdil pro magazín New Yorker loni v říjnu nejmenovaný představitel Bidenovy administrativy. „Dáme jim dejme tomu vědět, že k Slavjansku se od severozápadu blíží ruský prapor a kde se zhruba nachází,“ dodal zdroj s tím, že o útoku vždy rozhodují Ukrajinci a Američané nikdy nedodávají informace o pohybu ruských generálů a vysoce postavených figur režimu.

Nátlaková signalizace

Úterní incident představuje první fyzický střet mezi americkým a ruským strojem od začátku války. Washington tvrdí, že v posledních týdnech zaznamenal několik podobných událostí, kdy se ruské vojenské letouny v mezinárodním vzdušném prostoru nebezpečně přiblížily k americkým průzkumným strojům.

Experti podobné chování označují za „nátlakovou signalizaci“, kterou se Moskva snaží Západu zdůraznit, že je s něčím hrubě nespokojená. V tomto případě s faktem, že kolem Ukrajiny se to přímo hemží aliančními drony a loděmi, které Kyjevu poskytují zpravodajskou podporu.

„Nátlaková signalizace může proběhnout například takto: letadlo vzlétne k cíli a zpovzdálí ho sleduje s čistými křídly (bez raket). Ale jak se naše bilaterální vztahy zhoršily, přibývá případů, kdy vzlétají se špinavými křídly (s raketami),“ vysvětluje bezpečnostní analytička Dara Massicotová.

„Když jsou vyčerpány všechny metody, může se ruská signalizace posunout k nebezpečnému a neprofesionálnímu chování, aby se dosáhlo změny,“ dodává respektovaná odbornice na ruské ozbrojené síly. Úterní střet byl podle ní nejspíš výsledkem nepovedeného manévru, ale nelze vyloučit ani úmyslný náraz.

Každopádně jde o nebezpečnou eskalaci mezi dvěma jadernými velmocemi v blízkosti válečné zóny. „Pád drahého dronu do Černého moře je jedna věc. Pokud by však došlo k sestřelu pilotovaného letadla, smrti posádky nebo přistání na nepřátelském území uprostřed války, mohla by nastat daleko horší situace, v níž by obě strany čelily volání po tvrdé reakci,“ píše analytik listu The Guardian Julian Borger.