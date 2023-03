STALO SE DNES: Tribunál vydal zatykač na Putina, Jurečka hledá zdroje příjmů

Mezinárodní trestní soud v Haagu (ICC) vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina. Obvinil jej z válečných zločinů spáchaných na Ukrajině, Rusko ale jurisdikci ICC neuznává. Stíhání bylo zahájeno kvůli útokům na civilní infrastrukturu a únosům ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska, které Moskva neskrývá.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka představil varianty stabilizace státního rozpočtu. Zvýšil by daně firmám, právnickým osobám a progresivně by zdanil i vysokopříjmové skupiny. Představitelé koaliční ODS dosud růst přímých daní odmítali. Naopak u progresivního zdanění fyzických osob by se podle něj mohla vláda inspirovat německým modelem.

Turecko zahájí proces ratifikace finské žádosti o vstup do Severoatlantické aliance. Žádost bude projednávat turecký parlament. Vstup severských zemí do NATO musí schválit parlamenty všech členských zemí. O ratifikaci vstupu Finů do NATO bude jednat i maďarský parlament, a to 27. března.

Respektovaný ukrajinský velitel výsadkářů v rozhovoru s americkými novináři otevřeně promluvil o vysokých ztrátách a mizerné úrovni čerstvých posil. Ukrajinská armáda tak uprostřed sílící ruské ofenzivy musí hasit nepříjemný problém na informační frontě. Velení ho okamžitě degradovalo. Z jeho jednotky prý po roce od invaze nezbyl kámen na kameni. Z pěti set vojáků sto padlo, dalších čtyři sta bylo raněno. Problémem je podle něj špatný výcvik čerstvých branců.

Skupina jedenácti velkých bankovních institucí se rozhodla podpořit regionální finanční ústav First Republic Bank. Skupina do něj vložila celkem 30 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 680 miliard korun. Čtvrteční reakce tak utlumila obavy z možného prohlubování současné bankovní krize. V minulých dnech totiž zkrachovala osmnáctá největší americká banka Silicon Valley Bank či finanční ústav Signature Bank.