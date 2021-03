Miliardář Sehnal na Bulovce předbíhal s očkováním, vydával se za zdravotníka

Sehnal, který je podle žebříčku časopisu Forbes s majetkem ve výši 3,6 miliardy korun 65. nejbohatším Čechem, se hájí tím, že ho o naočkování požádali jeho zaměstnanci, se kterými je údajně denně v kontaktu.

„Jsem majitel Bulovka Dental Clinic, mám tam zubní lékaře a jsem s nimi v pravidelném styku. Já jsem byl prostě kolegy vyzván, abych se toho zúčastnil, tak jsem se toho zúčastnil,“ vysvětloval Sehnal serveru Seznam Zprávy.



Ředitel nemocnice Jan Kvaček však vidí situaci jinak. Miliardář ho prý o očkování opakovaně žádal, Kvaček to však vždy zamítl a vysvětlil mu, že se naočkovat nesmí. „Explicitně jsem mu řekl, že se naočkovat nemůže, protože není zdravotník,“ uvedl ředitel Nemocnice na Bulovce.



Sehnal se však začátkem tohoto týdne k vakcíně přeci jen dostal. Podle Kvačka si nechal od své zubní kliniky vystavit potvrzení, že je zdravotník. Přitom není, zdravotnické zařízení pouze vlastní.

„Nejsem lékař, ale od prvního března to platí i pro jakoby zdravotnický personál včetně recepčních a ředitele, aspoň takové mám informace,“ řekl Sehnal Seznam Zprávám. Podle informací na webových stránkách kliniky však není ani ředitelem, tím je bývalý šéf Nemocnice na Homolce Ivan Oliva. Podle ředitele Kvačka navíc výjimka pro vedení lékařských zařízení neexistuje.

Státu pronajal výstaviště v Letňanech

Během epidemie na sebe Sehnal upozornil také pronájmem prostor výstaviště v pražských Letňanech. Stát tam koncem října vybudoval polní nemocnici, kde se mělo v případě přetížení běžných nemocnic léčit až 500 pacientům s covidem-19.

Žádný pacient v ní nakonec neležel. Ministerstvo zdravotnictví koncem ledna oznámilo, že nemocnice je nepoužitelná, protože chybí potřebný personál. „Není to pravděpodobně optimální místo, kde by mělo být očkovací centrum,“ odvětil ministr zdravotnictví Jan Blatný tehdy na dotaz, zda by nešlo polní nemocnici v pražských Letňanech využít i jinak.

Stát tedy smlouvu neprodloužil. Za samotný pronájem nevyužitých prostor až do 19. února zaplatil 74,1 milionu korun včetně DPH. Denní sazba byla tedy přes 592 tisíc korun. Minulý týden nabídl Sehnal nevyužité prostory výstaviště státu znovu, tentokrát však zdarma. Ministerstvo zdravotnictví však jeho nabídku, kvůli stále chybějícímu personálu, odmítlo.