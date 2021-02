Hejtman Vondrák a krajský šéf policie dostali přednostně vakcínu proti covidu

S informací přišel Radiožurnál, který provedl průzkum mezi všemi hejtmany, primátory krajských měst a krajskými policejními šéfy.



Radiožurnál upozornil na to, že oba vysocí představitelé Moravskoslezského kraje dostali vakcíny v době, kdy se podle ministerstva zdravotnictví po distribuci prvních dávek vakcíny měli očkovat hlavně zdravotníci, kteří se setkávali s nakaženými pacienty, a vzápětí další nejohroženější skupiny jako například senioři v pobytových zařízeních.

Vyplývá to z dokumentu ministerstva zdravotnictví „Strategie očkování proti covidu-19 v České republice“.

Očkovací látka dorazila do Moravskoslezského kraje loni 27. prosince. Hejtman Ivo Vondrák ještě před jejím příjezdem řekl, že nejdřív má být očkováno 17 tisíc zdravotníků a asi 10 tisíc pracovníků v sociálních službách. Pak by se měla začít očkovat veřejnost.

Na konci prosince ale jednu z dávek dostal právě hejtman Vondrák. „Proč? Protože zbyly nějaké dávky a protože za to celé tady zodpovídám, za zajištění vakcinace celého kraje. Dostali jsme dodávky, otevřené, které měly expirační dobu. A bylo mi nabídnuto ze strany záchranné služby, že bychom měli provést proočkování těch, kteří se o to celé starají, že tady je možnost proočkovat úzké vedení krizového štábu. Tak jsem na to kývnul. Já jsem to nechtěl, ale protože jsem se domníval, že je to racionální a racionální to je, tak jsem na to přistoupil,“ reagoval hejtman pro Radiožurnál.

Redakce portálu iDNES.cz si vyžádala vyjádření hejtmana i ministerstva zdravotnictví.

Názory opozičních politiků se liší

Opoziční krajská zastupitelka Zuzana Klusová (Piráti) počínání hejtmana i krajského policejního ředitele považuje za určitý druh klientelismu. „Na jedné straně chápu, že chtějí být chránění, ale předbíhat by se nemělo,“ konstatovala.



Sama má šestaosmdesátiletou babičku, které pomáhala se na očkování zaregistrovat. „Ale očkovaná ještě nebyla a také se bojí,“ poznamenala Klusová.

Naopak komunista Josef Babka si myslí, že očkovat hejtmana a krajského policejního ředitele bylo správné. „Jsou to oba velitelé a ty ke správnému fungování potřebujeme. Oba jsou členy krizového štábu, tak mi jejich očkování určitě nevadí,“ řekl.



Radiožurnál v souvislosti s přednostním očkováním zmínil i ředitele moravskoslezské krajské policie Tomáše Kužela.

Vakcínu dostali i tři policejní ředitelé

Krajská policejní mluvčí Pavla Jiroušková redakci portálu iDNES.cz odkázala na písemné zdůvodnění, které ve středu zástupci policie zveřejnili na webu.

Krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.

„Vakcíny vyčleněné krajskými koordinátory očkování pro složky IZS v jednotlivých krajích byly nabídnuty policistům zajišťujícím kritickou infrastrukturu, ochráncům ústavních činitelů včetně ochránců prezidenta republiky a členům krajských krizových štábů, kterými jsou vždy ředitelé krajských ředitelství policie. Ti v době nouzového stavu země v rámci krajských krizových štábů řídí a zajišťují akceschopnost policejních složek v daném teritoriu. Nabídku očkování využili jen někteří z nich, pokud jde o krajské ředitele, očkování podstoupili tři ze čtrnácti,“ uvedla vedoucí odboru komunikace a vnějších vztahů policie Kateřina Rendlová.

Podle mluvčí byl postup jednotlivých krajů uplatňován do doby, než byla schválena vládní strategie očkování a nefungoval jednotný postup.

„Zvláště pak mechanismus pro využití neodebraných vakcín určených pro vysoce rizikové skupiny. Zcela, bez jakýchkoliv diskusí, respektujeme pořadí určené vládní strategií očkování. Nicméně do okamžiku jejího vzniku se policie řídila pokyny krajských koordinátorů, neboť jiný systém neexistoval,“ dodala Rendlová.