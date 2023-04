Někomu přeskočí a zabije mě, míní Novotný. Demonstranty označil za oběti

Novotný v neděli vyrazil na protiakci „Stojíme za Ukrajinou a její vlajkou“ k Národnímu muzeu. „Šel jsem podpořit akci, která byla přímo na podporu Ukrajiny. Byla patrně reakcí na to, jak minule nespokojenci s poměry šli sundat ukrajinskou vlajku. Šel jsem na tu část akce, kde se sešla inteligence,“ uvedl Novotný.

Předseda neparlamentní strany PRO Jindřich Rajchl, který demonstraci na Václavském náměstí svolal, se podle něj snaží účastníky akce vystrašit. „Jsou tam nešťastní lidé, nespokojení s poměry. Jde tam o bídu, určitě nejde o Rusko, to si moc dobře uvědomuji,“ řekl starosta. Ochrana ukrajinské vlajky a osvěta o utrpení obyvatel Ukrajiny je podle něj namístě.

Novotný ale připouští, že rozdmýchávat emoce je chybné. Čeká, že ho některý z jeho odpůrců jednoho dne fyzicky napadne. „Jednou jednomu z nich j*bne a zabije mě. Ale to nevadí. Já mám tu výhodu, že mám strašně tolerantní ženu. Ale já mám jeden problém. Já se nebojím nikoho, nikdy a ničeho. A dojedu na to jednoznačně. Ale dneska to nebude,“ uvedl.

S demonstranty je podle Novotného potřeba zacházet opatrně. „Jsou to hlupáci, ale oni za to nemohou. Já s nimi takhle nemůžu mluvit. Takové lidi máme vzít kolem ramen, trpělivě s nimi mluvit. Jsou to v první řadě oběti. Je potřeba s nimi půl roku mluvit a odvést je od extremistů,“ popsal Novotný.

Sám se ale podle svých slov neudrží. „Někdo jim tu pravdu říct musí. Pravda je jenom jedna a je to ta, že oni jsou nevzdělaní a tito extremisté je zneužívají,“ dodal.

Novotný zároveň připustil, že jeho veřejné vystupování vadí předsedovi ODS a premiérovi Petru Fialovi. Je ale přesvědčený, že své místo v partaji má. „Domnívám se, že mě má Petr Fiala rád. Já vedu liberální křídlo strany, kdyby mě ta strana nepotřebovala, kdyby mě nechtěla, tak se mě zbaví. To je naprosto zjevné. A pan Fiala určitě rád není a mě to vždycky mrzí jenom kvůli němu,“ řekl.