KOMENTÁŘ: Milion chvilek pro Rajchla. Kam míří jeho PRO?

Co Rajchl nenahnal na „živé síle“ na náměstí, to mu v týž den naservírovala agentura Kantar: už měřitelná 3 % podpory. O pár dní dříve straně PRO agentura SANEP naměřila dokonce 6,4 %, ale to berme raději s rezervou. V každém případě se tu zjevně rodí nová politická, ryze protestní síla, která sice může stejně rychle zase zhasnout, ale při troše šikovnosti a dobré konstelaci hvězd by mohla dokráčet až do Sněmovny.

Hnutí ANO i hnutí SPD už obrostla parlamentním sádlem. To takový Jindra Rajchl, to je jiný rokenrol!