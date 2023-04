Politolog: Fiala selhává víc než Babiš. Když kritizujete, jste „ruský šváb”

„Proud nespokojených občanů v české společnosti sílí tak, jak se zhoršuje ekonomická situace lidí. A co je špatnou zprávou: ještě bude sílit, a to mimo jiné i vzhledem k tomu, že vláda zatím nepředložila žádný smysluplný scénář, jak z této šlamastyky ven,“ uvedl svou analýzu v Rozstřelu Valeš.

Rajchl má potenciál

I proto je podle něj třeba přikládat mnohem větší váhu protivládním protestům v Praze pod organizační taktovkou Jindřicha Rajchla. „Vystihl to jeden novinářský titulek, že Jindřich Rajchl již podruhé vyprodal Václavské náměstí. To je docela impozantní,“ řekl Valeš.

A jaký má Rajchl a jeho strana PRO – tedy Právo, respekt, odbornost – potenciál? „Určitě ho má. Jde o to, jaká bude realita, protože volby se konají až za dva roky. On těží ze dvou věcí. Máme jednu z nejvyšších inflací v Evropě a vláda i Česká národní banka naprosto rezignovaly na boj proti ní,“ odpověděl politolog.

„Navíc nám extrémně roste schodek státního rozpočtu a vláda nepředložila ani po roce a půl žádný smysluplný scénář, jak jej radikálně snížit. Ne o pár miliard prostřednictvím DPH, ale o stovky miliard, které musí být buď vybrány, nebo uspořeny,“ pokračoval docent politologie.

Pravicově-konzervativní „orbánovské“ PRO

Druhá věc je podle něj stejně významná a nahrává právě Rajchlovi. „Všechny politické strany se přiblížily tomu pomyslnému smrtícímu politickému středu. Rozdíly mezi stranami jsou velmi malé a rozeznat rozdíly v programech je pro voliče velmi obtížné,“ dodal Valeš.

„Například u evropské problematiky to téměř není možné. Pokud nová strana nabízí razantní návrhy, které navíc souzní s velkou částí společnosti, má potenciál nahradit tradiční politická uskupení,“ vysvětlil politolog.

A jak se Rajchl jeví Valešovi jako politik? „Mohu soudit pouze z jeho mediálních výstupů. A tam musím říct, že je mimořádně šikovný, že dokáže opravdu využít nálad ve společnosti. Velmi dobře cítí, co společnost chce a je i velmi obratným řečníkem,“ odpověděl.

Podle něj je program Rajchlovy strany PRO pravicově-konzervativní. „Například je pro zavedení školného na vysokých školách. Reichl má blíž k orbánovskému pojetí zahraniční politiky, to znamená – politiky mnoha azimutů, té tradiční francouzské, gaullistické,“ řekl.

„Míní, že svět se mění a je třeba aliance přizpůsobovat měnícímu se světu. Dále je u něj samozřejmě velký důraz na konzervativní hodnoty, na rodinu, národ. A tomu odpovídají i názory lidí, kteří se kolem PRO pohybují. Žádají ozdravení ekonomiky se sociální záchrannou sítí,“ dodal Valeš s tím, že strana preference může přebrat Okamurově SPD, ale může zároveň oslovit občany, kteří k volbám nechodí a tradičním parlamentním stranám nevěří.

Horší než za Babiše

V další části Rozstřelu politolog zhodnotil počínání současné pětikoaliční Fialovy vlády. „Všichni jsme si mysleli, že horší než jako za Andreje Babiše to být nemůže. Ale jsme svědky opaku. Komunikace je jednou z Achillových pat kabinetu. Ale problém je hlavně v tom, že vlastně nemá co komunikovat,“ řekl.

„Zatím jsme vlastně nezjistili, jaký je program této vlády. A to ve vztahu k veřejnosti, ve vztahu k České poště, ke starostům, k seniorům… Vláda vykazuje možná to nejhorší z komunikace. Tedy: my se s vámi nebudeme bavit, tohle je naše rozhodnutí a vy nemáte právo do něj zasahovat, protože my máme demokratickou legitimitu,“ myslí si Valeš.

Pracuje Fialův kabinet koncepčně? ano 11 %(208 hlasů) ne 89 %(1710 hlasů)

„Ale takhle se demokratická vláda s občany nemůže bavit. Komunikace je jedna z nejhorších chyb této vlády a velmi se divím, že v dnešní době PR agentur, kdy se ukazuje, že právě prezentace je klíčová, to tuhle vládu vůbec nezajímá,“ podotkl docent politologie.

Paradoxní je i to, že masové protesty v éře předchozí vlády současní vládní představitelé podporovali. Ty současné naopak podle některých koaličních politiků postrádají legitimitu a demonstranti jsou označováni za zmanipulované občany. Pavel Novotný z ODS je dokonce nazval hlupáky.

Vláda nemá scénář uzdravení

„To, že dáme jednou za čtyři roky hlas do urny, by neměl být konec naší občanské angažovanosti. Karel Kryl, můj oblíbený písničkář, říká, že politikům se nevěří. Věří se Bohu, přírodě, ale politici se musí kontrolovat, sledovat. A vidíme na kauze Dozimetr, že bohužel ani tato vládní koalice nemá problém zaplést se do velmi korupčního prostředí,“ uvedl politolog.

„Vidíme třeba i to, a to mě velmi mrzí, protože mám rád českou samosprávu, že i rušení pošt a rušení finančních úřadů probíhá direktivně bez jakékoliv diskuze, dokonce vláda nekomunikuje ani s vlastními starosty (z řad stran vládní koalice) v regionech. Prostě vláda tady představí svůj cíl, který mimochodem ani nebyl součástí vládního prohlášení či volebního programu, a na sílu ho začne realizovat,“ míní Valeš.

„Pak je pochopitelné, že se lidé, kterých se to dotýká, bouří. A je to zklamání i pro pravicové voliče, jak je to patrné z různých diskusí na sociálních sítích. Vláda měla v opozici osm let na přípravu dokonalého scénáře na uzdravení veřejných financí. Ale najednou to vypadá, že žádný takový scénář neexistuje, že veškerá vládní agenda je improvizací. A když na to někdo poukáže, je hned dezolát a ruský šváb,“ uzavřel Valeš.

Má strana PRO potenciál stát se parlamentním uskupením? Pracuje Fialův kabinet koncepčně? Kterých dalších chyb se dopouští? A mohou protesty přerůst v něco většího? I na to odpovídal politolog Lukáš Valeš v Rozstřelu.