Smířlivější než obvykle, čekali jsme ale trochu víc, shodují se opoziční politici

Oceňuji, že projev prezidenta byl smířlivější než obvykle a vyzval v něm nejen k respektování vládních nařízení, ale také k nošení roušek a osobní zodpovědnosti. Opravdu to není žádná sranda a musíme být k sobě ohleduplní. Dávejte na sebe pozor a vydržte, my to nakonec zvládneme!