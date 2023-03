Založte stávkové výbory kvůli platům, žádají odboráři pracovníky škol

Pedagogická komora podporuje požadavky školských odborů ohledně navýšení platů ve školství. Jsme připraveni aktivně odborářům pomoci při přípravách stávkové pohotovosti i s případnou stávkou.

Premiér Petr Fiala záměrně mate veřejnost tvrzeními, že vláda investuje do školství více peněz. Oproti roku 2021 klesly platy učitelů ze 126,4 % na letošních 116,6 % průměrné mzdy v ČR. Pokud by byl schválen pozměňovací návrh poslanců pěti koaličních stran, došlo by k dalšímu poklesu až k 113,5 %. To je hodně vzdálené od programového prohlášení, kde vláda slibuje, že „udrží platy učitelů na 130 % průměrné nominální mzdy“.

Vláda šetří nejen na platech pedagogů, ale i na financích určených k nákupu pomůcek a učebnic pro žáky. Ostatní neinvestiční výdaje (ONIV) se v roce 2022 snížily veřejným školám skoro o 1 miliardu korun a pro letošní rok jsou navzdory vysoké inflaci stejné jako loni.