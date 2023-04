Skončí Pekarová Adamová v čele Sněmovny? V týdnu by o tom mohli jednat poslanci

Schůze začne v úterý odpoledne. Příští týden se poslanci sejdou ještě ve středu. Na Zelený čtvrtek ani o Velkém pátku, který je svátkem, jednat nebudou. Schůze by mohla trvat až tři týdny a s týdenními přestávkami určenými pro jednání výborů by mohla skončit v pátek 5. května.

Pekarové Adamové vyčítá opozice údajné stranění vládnímu táboru při řízení schůze, na které poslanci schvalovali zkrácení červnové valorizace důchodů a kterou provázely rozsáhlé obstrukce. Předsedkyně opozici vzkázala, že jen hledá viníka nepřijatelného vystupování svých poslanců. Za nynějšího rozložení sil v dolní komoře dostatečný počet hlasů pro odvolání Pekarové Adamové nenajde.

U vládní novely o pedagogických pracovnících vyvolala kontroverze úprava skupiny koaličních poslanců, podle které by mohli mít ze zákona mzdu kolem 130 procent průměrné hrubé mzdy v celém hospodářství jen učitelé. Původní předloha počítá se stanovením odměňování všech pedagogických pracovníků. S novým nastavením nesouhlasí školské odbory a další organizace, které se vzdělávání v Česku věnují.

Zapojení Senátu do volby členů rad České televize a Českého rozhlasu a zpřísnění vymezení navrhujících organizací se koalici nepovedlo prosadit prozatím ve třech dějstvích mimořádné schůze, kterou nechala k novele svolat. Debata by mohla pokračovat i na nadcházející řádné schůzi. K předlohám v závěrečném kole patří také změny v organizaci Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

Nevoli ANO budí koaliční pozměňovací návrh, jenž by v zákoně o střetu zájmů zpřísnil zejména zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky. Mohl by dopadnout na předsedu hnutí Andreje Babiše jako nepřímého skutečného majitele skupiny Agrofert, do níž spadá i mediální dům Mafra.

Úvodní debata čeká vládní novelu, podle níž by členové vlády museli opět dokládat před jmenováním do funkce čisté lustrační osvědčení. Poslanci by mohli zahájit projednávání návrhu volební reformy. Předpokládá mimo jiné zavedení jednodenních voleb místo nynějších dvoudenních, stanovení pevného termínu pro senátní, obecní a krajské volby a dostupnější vydávání průkazů pro lidi, kteří nemohou odevzdat hlas v místě trvalého bydliště. V úvodním kole je také dvojice předloh, jež by lidem či firmám usnadnila zbavit se dluhů na daních či sociálních odvodech.

Na druhé čtení, v němž mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy, čeká ve Sněmovně uzákonění ochrany oznamovatelů protiprávního jednání před případnou odvetou zejména zaměstnavatelů. Začlenění příslušné evropské směrnice do českého právního řádu nabralo zpoždění a Evropská komise už kvůli tomu podala na Česko žalobu Soudnímu dvoru EU se žádostí o vyměření pokuty.

Ve stejné fázi sněmovního projednávání je také například nová branná legislativa. Týká se mimo jiné rozšíření možností obyvatel k zapojení do obrany Česka a zakotvení vynakládání dvou procent hrubého domácího produktu na obranu.