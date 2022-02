Hledat národního ptáka je blbost, vytkl vládě Zeman. Je to už 160 let sokol

Kromě rad vládě Petra Fialy, jak by měla upravit rozpočet, prezident Miloš Zeman před poslanci řekl, že už dlouho nečetl takovou blbost jako to, že chce vláda najít českého národního ptáka. S nápadem přišel europoslanec za ODS Alexandr Vondra při volbě vedení své strany a pak to prosadil i do volebního programu koalice Spolu.