Pan prezident je svým zdravím mimozemšťan, řekl Babiš o Zemanovi

Nadšení nad zlepšením zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana vyjádřil ve svém pořadu Čau lidi šéf opozičního hnutí ANO, bývalý premiér Andrej Babiš. „Projev pana prezidenta byl neuvěřitelný. Když si vzpomenu, v jakém stavu byl, když jsem ho viděl v Lánech a to, co říkal v pátek spatra, to je zázrak a pan prezident je svým zdravím mimozemšťan,“ tvrdí Babiš.