Zeman vystoupí před poslanci. Sněmovna pak rozhodne o pandemickém zákonu

Prezident Miloš Zeman vystoupí před poslanci. Do Sněmovny zamíří v den, kdy začne v prvním čtení schvalovat návrh státního rozpočtu na letošní rok a rozhodne o pandemickém zákoně. „Obecně bych řekl, že to bude spíš přátelská kritika státního rozpočtu a některých konkrétních škrtů. Jinými slovy, bude to kritika selektivní, nikoli plošná,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES Zeman.