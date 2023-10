Pravidla pro asistenty do škol se mají změnit. Malá zařízení mohou tratit

Na úterní pražské konferenci o asistentské profesi záměr představil ředitel odboru základního, předškolního a speciálního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý. Podle Zbyňka Němce z katedry speciální pedagogiky z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy i zástupců vzdělávacích organizací by po úpravě řada škol o asistenty přišla.

Podle údajů ministerstva měly poradny na konci září 2018 ve své péči 20 600 dětí. Dvě třetiny z těchto chlapců a děvčat měly asistenta s požadavkem na financování. Loni v září se poradny staraly o 26 300 vážněji znevýhodněných žáků, asistenta s požadavkem na financování měly čtyři pětiny. Podle Černého počty asistentů rostly rychleji než počty dětí s potřebou této podpory.

Experti poukazují na to, že pozice asistentů je nejistá. Většinou mají smlouvy na rok či dva. Školy na ně peníze vždy nemají. Takzvaná parametrizace má podle ministerstva stabilitu zajistit. Školy by asistenty měly podle parametrů. Množství pracovníků by se stanovilo podle počtu tříd, jejich naplněnosti a počtu znevýhodněných školáků. Na třídu by připadla desetina asistentova úvazku, podle počtu a stavu znevýhodněných dětí další úvazková část.

Podle organizace SOFA a Asociace pracovníků speciálně pedagogických center by školy po parametrizaci mohly přijít téměř až o dvě pětiny asistentů, malé školy až o 70 procent. Základní škola v Benešově nad Ploučnicí má 19 asistentů a nově by jich podle organizace Nová škola měla 12, upřesnil Němec. Podle expertů by na nový systém doplatily školy, které se věnují inkluzi a mají velký počet začleňovaných dětí. Naopak neinkluzivní školy by získaly asistenty, které ani nepotřebují. Odborníci žádají změnu parametrů.

„Čím víc je škola proinkluzivní, tím víc jí parametrizace uškodí,“ uvedl Němec. Podle něj se bez asistentů zhorší kvalita výuky, zvýší se zátěž učitelů a vzroste tlak na přeřazování znevýhodněných žáků do speciálních tříd a škol.

Podle propočtů ministerstva školství by o asistentské úvazky po parametrizaci od roku 2025 ve srovnání s loňským zářím přišly školy do pěti stovek žáků. Nejhůř by to dopadlo na školy se stovkou až dvěma stovkami školáků, mohly by mít o 13 procent úvazků méně. Velké školy s víc než pětistovkou dětí by na tom byly zhruba stejně jako loni. Pokud by asistenti chyběli, mohlo by podle Černého o ně vedení školy zřizovatele požádat.

„Počty úvazků mohou být takové jako dnes, pokud si to ředitel odůvodní,“ uvedl šéf ministerského odboru. Záměrem podle něj nebylo počty asistentů snižovat. „V tuto chvíli ale opravdu prostředky navíc nejsou,“ podotkl.

Úterní konferenci S asistenty k lepší škole pořádala organizace Člověk v tísni. Akce se konala pošesté.