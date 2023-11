Chystá se devastace školství. Do stávky asi půjdeme, říká ředitel z Ústí

Co je pro odbory problém? Učitelé mají sice dostat přidáno na 130 procent průměrné mzdy, školníků, asistentů pedagoga nebo personálu ve školních jídelnách se však navýšení netýká. Podle současného návrhu rozpočtu by mělo jít méně peněz nejen na nepedagogické pracovníky, ale i na učitelské úvazky. Některé školy by tak musely kvůli nedostatku financí rušit například tandemovou výuku nebo přestat dělit hodiny vybraných předmětů.

„Zatím jsme nic neřešili. Na škole máme odborovou organizaci, tak předpokládám, že kolegové do stávky půjdou. V tuhle chvíli ale nevím, co chystají odboráři, případně pedagogický tým,“ uvedla Radka Brejchová, ředitelka ústeckého gymnázia v Jateční ulici.

Žádné stanovisko zatím nemá ani zdejší odborová organizace. „O tom, jestli se ke stávce připojíme, jsme na členské schůzi ještě nediskutovali. Příští týden budeme mít poradu s ředitelkou, kde se sejdou jak pedagogové, tak nepedagogičtí pracovníci. Na nějaká konkrétní rozhodnutí je ještě brzy,“ sdělil Bohuslav Horák, předseda odborové organizace z ústecké „Jatečky“.

O zapojení do stávky budou teprve jednat také na gymnáziu v Lovosicích. „Jestli bude realizováno všechno, co v současné chvíli vláda navrhuje a co prochází připomínkovacím řízením a odbornou i laickou debatou, tak bychom se ke stávce rádi připojili,“ avizuje ředitel školy Marek Bušek. „Pokud chce ministerstvo do systému financování škol, který několik let relativně funguje, zasáhnout, bude to krok zpátky,“ je přesvědčen.

Konkrétní stanovisko ještě nemá ani Základní škola s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky v Teplicích. Podle ředitelky Marcely Prokůpkové je na rozhodnutí ještě brzy. „O vyhlášení výstražné stávky jsme se dozvěděli v úterý. Chci se s kolegy někdy v příštím týdnu sejít osobně. Poté se rozhodneme, jestli stávkovat budeme,“ popsala situaci na škole ředitelka.

Rozhodne se v pátek...

Stejně to vypadá také na základní škole Elišky Krásnohorské v Ústí nad Labem. „Do stávky asi půjdeme, zatím o tom diskutujeme. Nicméně věci, které se v současné době chystají ve školství, jsou skutečně jeho naprostá devastace,“ vysvětluje ředitel školy Martin Alinče s tím, že pokud se do stávky zapojí, zůstane škola celý den zavřená.

„O našich krocích budeme informovat také rodiče na třídních schůzkách, které máme v příštím týdnu. Další informace pak zveřejníme na našich sociálních sítích a na webových stránkách,“ poznamenal ředitel.

A takto bychom mohli pokračovat. Rozhodnutí, jestli stávkovat nebo ne, totiž nemají ani na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii v Kadani, na Střední průmyslové škole a Střední odborné škole gastronomie a služeb v Mostě nebo v mateřské škole Pastelka v Ústí nad Labem.

Jednání s odbory budou teprve probíhat na Střední průmyslové škole v ústecké Resslově ulici. „Jednoznačné vyjádření nyní neřeknu. Předsedkyně odborů mi pouze řekla, že stávku zvažují. Rozhodnou se v pátek,“ uvedl ředitel Jaroslav Mareš.

Za nesmysl považuje výstražnou stávku Kalina Grusová, ředitelka Mateřské školy Písnička v Ústí nad Labem. „Stávky se účastnit nebudeme, protože je to nesmysl. Budou nám přidávat jako učitelům. Stejně to nebudou dávat do tarifů, takže budu rozdělovat peníze rovnoměrně, tak jak jsem to dělala doposud. Jestli si někdo myslí, že doteď jsme měli dost peněz pro nepedagogy, tak to se mýlí. Nevidím důvod se stávky zúčastňovat,“ sdělila ředitelka.

Plánovaných škrtů ve školství se kromě ředitelů škol obává také kraj. „Ministerstvo na jedné straně bere vzdělávání jako prioritu, na druhé straně ubere školám peníze na pedagogy. Tím dojde ke slučování tříd nebo k omezení možnosti nabízet studentům na gymnáziích například výuku latiny,“ uvedla Jindra Zalabáková, krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu (ANO).