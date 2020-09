Jak ve třídách vypadá a funguje inkluze? V Rozstřelu odpoví vládní expertka

Letos v září uplynuly čtyři roky od zavedení inkluze na českých školách. Společné vzdělávání zdravých, handicapovaných, sociálně znevýhodněných i výjimečně nadaných dětí od té doby vyvolává velké emoce ve společnosti.

Odpůrci pokládají za hlavní bariéru společného vzdělávání plné třídy dětí. Školy se podle nich také potýkají s nedostatkem financí na asistenty. To však Laurenčíková dlouhodobě odmítá. „Více než sedmdesát procent ředitelů za bariéru inkluze nevnímá téma nedostatečných finančních prostředků,“ tvrdí.

Laurenčíková v minulých dnech uvedla, že se obává případné podzimní výuky na dálku. Všechny školy na to podle ní zatím nejsou připraveny. Upozornila na to, že by se tím ještě více prohloubily rozdíly mezi dětmi. Chudé rodiny prý nemají potřebnou techniku.

Rozstřel s Klárou Laurenčíkovou vysíláme živě v pondělí od 11:00. Moderuje Vladimír Vokál.

Základní škola může na pořízení techniky dostat od ministerstva školství 20 tisíc korun na jednoho učitele. Podle Laurenčíkové by se však peníze neměly poskytovat na pedagoga, ale podle počtu znevýhodněných školáků.

Laurenčíková je zároveň předsedkyní Vládního výboru pro práva dětí a členkou Vládního výboru pro prevenci domácího násilí. Ten v dubnu upozornil na zvyšující se počet případů násilí v domácnosti během karantény. To se často dotýká i dětí.

V Rozstřelu se budeme ptát, jakou mají děti šanci si svá práva vymoci samy? Zastánkyně zákazu tělesných trestů se také zeptáme, zda není v životě dítěte opravdu nějaké období, kdy je lepší jedno plácnutí přes zadek, než tisíce domluv?