Vzdělávání na dálku může prohlubovat nerovnosti, varuje odborný spolek

20:39 , aktualizováno 20:39

Návrh na uzákonění povinného distančního vzdělávání, který schválila vláda, může vést podle České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání k prohlubování nerovností ve společnosti. Do novely by se podle odborného spolku měla doplnit ustanovení, která by zajistila podporu pro znevýhodněné žáky, například handicapované děti nebo děti z chudých či méně vzdělaných rodin.