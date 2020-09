Už by nemohl do školy, děsí se Plagovy novely matka handicapovaného prvňáka

Podle návrhu ministerstva školství by asistenti pedagoga měli do budoucna pomáhat jen dětem s mentálním postižením, autismem či s poruchami chování. Ministr Robert Plaga tvrdí, že by navrhované změny měly zlepšit využití peněz i vzdělávání handicapovaných.



Návrh změn je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Asistenti pedagoga by se podle úpravy v budoucnu neměli využívat například pro dětí s tělesným postižením, chronickým onemocněním, závažnými vadami řeči či poruchami učení. Podle resortu jsou asistenti v jejich případě neúčelní.



To však kritizují samotní rodiče, speciální pedagogové i Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání. Pro děti s tělesným postižením je pomoc asistenta ve škole totiž nezbytná, vysvětlila Klára Hrdá v rozhovoru.

Jak připravovanou novelu vyhlášky o inkluzi vnímáte?

Dost nás to překvapilo a šokovalo. Zvlášť když ta informace přišla začátkem školního roku, kdy Adámek sotva nastoupil do první třídy klasické základní školy.

Co by se pro něj změnilo, kdyby novela vstoupila v platnost?

Pokud by přišel o asistenta pedagoga, nemohl by dále docházet do klasické základní školy. Nevím, jaké by pak byly možnosti. Buďto bychom museli osobního asistenta platit my, na což ale nemáme dost peněz. Další možnost je ta, že bych mu dělala osobního asistenta já, což bych ale pravděpodobně musela dělat zdarma. Nebo třetí možností je pro Adámka asi speciální škola či domácí výuka, jinak už opravdu netuším.

Adámek Hrdý Narodil se v roce 2013 v Thomayerově nemocnici v Praze.

Ve 13 měsících mu lékaři diagnostikovali vzácné genetické onemocnění, merosin deficitní kongenitální svalovou dystrofii.

Onemocnění způsobuje neustálé ochabování svalů na rukou a nohou.

Většina dětí s touto diagnózou je odkázána na elektrický invalidní vozík do konce života. Pouze velmi malé procento se naučí chodit a být soběstačné.



V Česku je asi jen pět lidí s touto nemocí.

V čem je pro Adámka pomoc asistenta nezbytná?

Má vzácné genetické onemocnění (merosin deficitní kongenitální svalovou dystrofii), které způsobuje, že má slabé svaly na rukou a nohou. Sám si nedokáže otevřít penál ani si z něj vyndat tužku, nedojde si při vyučování na toaletu, potřebuje dát napít, vyndat svačinu. Psát či počítat už může sám. Když ho učitelka vyvolá, potřebuje dovézt k tabuli. Jedná se tedy spíš o fyzickou dopomoc.

Kdo v současnosti asistenta platí a podílíte se na tom nějak i vy?

Asistenta pedagoga Adámkovi zařizuje škola. My nehradíme nic. Případně bychom museli hradit služby osobního asistenta, který by docházel s Adámkem do školy.

Kolik stojí služby osobního asistenta, kdybyste si ho museli platit sami?

Zatím jsme to dopodrobna nezjišťovali, ale na internetu jsem našla cenu kolem 18 000 korun měsíčně. Hodně záleží na tom, na jaký úvazek ho potřebujete a kolik hodin denně ho dítě využije.

Adámek má ve škole asistenta jen pro sebe nebo se stará o víc dětí?

Může pracovat i s více dětmi, ale konkrétně v naší třídě potřebuje jeho pomoc pouze Adámek. Pokud by tam ale byli i další, které potřebují pomoc, tak by byl nápomocný i jim.

Odpůrci inkluzivního vzdělávání často tvrdí, že handicapované děti ostatní žáky během vyučování brzdí. Jaké s tím máte zkušenosti?

Vůbec to tak není. Adámek je mentálně absolutně v pořádku, je chytrý, šikovný, ve třídě vše zvládá úplně v pohodě. Jediný problém je ten tělesný. A k tomu má právě asistentku, která mu podá tužku a on může psát.

Jak si tedy vysvětlujete, že o asistenta pedagoga mají přijít právě děti s handicapem?

Myslím si, že novela vyhlášky není vůbec promyšlená. Shrnuje to do jedné bubliny vlastně všechny. Chápu, že když je ve třídě třeba více dětí, které mají nějaké větší poruchy chování, že to může ostatní děti rušit a může to být náročnější. Ale pokud to jsou děti se svalovou dystrofií nebo s SMA (spinální muskulární atrofie, pozn. red.), což jsou normální chytré děti, které se chtějí učit, ale pohybově na to nemají, tak ty teď o tu možnost přijdou. Adámek by vlastně přišel o možnost chodit do školy, vzdělávat se, absolvovat povinnou školní docházku a nemohl by mít ani kamarády.

Jste ve spojení i s ostatními rodiči? Jak můžete situaci vlastně ovlivnit?

Jsme ve spojení, vzájemně si píšeme. Jsme i členy neziskové organizace Parent Project, která se stará o děti se svalovou dystrofií. Ta k tomu také vydala stanovisko. Věřím, že čím víc o tom bude slyšet, tím lépe.

Zdravým rozumem to prostě nemůže nikdo schválit. Myslím, že novela má spoustu chyb či mezer, které nejsou doladěny. Pokud by se to schválilo, tak by mě zajímalo, kam ty děti umístíme? Kam budou chodit? Ve speciálních školách totiž není taková kapacita učitelů ani asistentů, aby pojmuly celou škálu dětí, které jsou v inkluzi na základních školách s normálními dětmi.

Jak se Adámkovi zatím ve škole daří?

Do školy se hrozně těšil, je tam úplně nadšený. Dneska už mi dvakrát říkal, že ho to tam moc baví, protože se chce naučit číst a psát, baví ho také matematika. Překvapilo nás, jak skvěle ho spolužáci přijali. Je jich ve třídě i s Adámkem čtrnáct a dohadují se mezi sebou, kdo ho bude vozit na vozíčku, hrají si s ním. Berou ho prostě jako sobě rovného.

Zatím jsou ve škole tři týdny, ale už za tu dobu je vidět, že je to i pro ostatní děti velký přínos. Děti z ostatních tříd na něj ještě sem tam vykuleně koukají, protože Adámek je na škole prvním handicapovaným dítětem, ale když s ním přijdou do styku, tak je to pro ně přínos a berou ho automaticky mezi sebe. Patří mezi ně.

Jak jste školu vybírali, byl problém sehnat ochotné vedení?

Ne, vůbec. Zkoušeli jsme školu, která byla nejblíž našemu domu. Chtěli jsme, aby měl kamarády blízko a nemusel kvůli škole dojíždět denně někam 40 kilometrů daleko. Adámek je navíc hodně společenský a má rád ostatní děti. Pan ředitel byl neuvěřitelně vstřícný a i celá škola k tomu přistupuje velmi pozitivně. Zatím nebyl žádný zádrhel, snaží se vyřešit jakýkoliv problém, který se vyskytne.

Adámek je jediným klukem s touto nemocí v Česku: