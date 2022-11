Jednou ze zvažovaných variant je, že by asistent nebyl přidělován konkrétnímu dítěti, které je potřebuje, ale přímo škole. „Jedno z kritérií by byl i počet dětí, které pomoc potřebují, s tím, že by asi došlo k jejich zastropování,“ přiblížil záměr ministr Balaš nedávno v rozhovoru MF DNES.

Asistenti jsou klíčovým nástrojem pro realizaci inkluze v Česku, jejich potřebnost dokládá právě rostoucí zájem škol. Alexandra Petrů metodička vzdělávacího programu Varianty Člověka v tísni