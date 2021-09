Plošně přidám, znovu slibuje Maláčová. Chybí na to ale 20 miliard v rozpočtu

Poslední verze státního rozpočtu se záměry Maláčové nepočítá. Na přidání peněz je potřeba odhadem 20 miliard korun. Kritická je vůči návrhu ministryně financí Alena Schillerová i další členové opozice. V pondělí má o návrhu na navýšení jednat vláda. „Máme dohodu, že o tom budeme jednat na vládě,“ řekla Maláčová v ČT.



„Chceme dát tři tisíce všem stejně, aby se pomohlo těm, kteří mají nejmenší částky,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí.

Výhoda plošného zvýšení by podle Maláčové byla v tom, že by více peněz dostaly například uklízečky či kuchařky.



Poslankyně a místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová Maláčové ale vyčetla, že by kvůli plošnému navýšení nemuselo být dost financí na platy zdravotníků a sociálních pracovníků a navíc může hrozit, že se jim zkrátí odměny.

„V budoucnu to budeme muset zaplatit my všichni. Plošným přidáváním ohrožujeme důvěru lidí ve stát. Není také jisté, že to dopadne tak, jak je slibováno,” argumentovala Richterová.

Richterová: Za rostoucí inflaci může i vláda

Jedním z dalších témat byl inflační šok, který Česko zažívá v posledních týdnech. „Musím říct, že jsem měla velké obavy z inflace už v dubnu při diskuzi o státním rozpočtu. Varovala jsem před tím. Bohužel nastalo to, před čím jsme varovali,“ řekla Maláčová k nárůstu inflace.



Ceny rostou nejrychleji za posledních 13 let. Podle údajů Českého statistického úřadu zveřejněných v pátek dosáhla inflace v srpnu meziročně 4,1 procenta, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci a nejvíce od listopadu 2008. Většina analytiků čekala stagnaci na červencových 3,4 procenta.

Mluvit o potenciálním růstu inflace přes pětiprocentní hranici není podle ministyně v tuto chvíli na místě. „Ani odborníci si nejsou jisti. Měli bychom udělat všechno pro to, aby to nenastalo,“ dodala ministryně.

Na rostoucí inflaci má podle Pirátů podíl vláda, jejíž kroky strana kritizovala v polovině srpna. „Polovina schodku rozpočtu za covidu nejde za covidem. Vláda nadměrně utrácí,“ řekla Richterová a vyčetla vládě, že se chová nepředvídatelně.

„Vadí mi, že se chováte nepředvídatelně, chaoticky, náhodně,“ řekla Richterová na účet vlády. „Inflace se ale také chová nepředvídatelně,“ opáčila Maláčová.