Co když apely na lidi nezaberou? Ono to dopadne dobře, reagoval ministr Válek

„Testů musí být dostatek, abychom mohli zaručit zejména našim dětem, že budou dobře testovány tak, abychom zabránili šíření nákazy ve školách a minimalizovali riziko karantén,“ uvedl již v pátek na tiskové konferenci vlády ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. Podle něj je priorita, aby se nemusely rušit lyžařské kurzy nebo školní kurzy plavání.

„Děti nemohou mít všechna očkování, tak jsme změnili metodický pokyn. Díky tomu budou moci jet na školní zájezdy všechny děti, očkované i neočkované. Podmínkou bude PCR test ne starší než 72 hodin. Ale pak ten týden na lyžařském zájezdu nemusí nic dělat. Budou moci lyžovat společně,“ vysvětlil Válek v neděli na CNN Prima NEWS.

Ještě v pátek chtěl na poradě s vedením ministerstva otevřít otázku PCR testování. „Chci, abychom měli pro každý region variantní řešení podle toho, jaký typ testů je dostupný a jaký typ testů je nejkvalitnější v dané oblasti,“ doplnil.

V neděli na CNN Prima NEWS doplnil, že hodlá změnit plánovanou vyhlášku ohledně povinného očkování. Ta by neměla obsahovat povinnost očkování pro skupinu 60+. „Ta vyhláška se zrušit může. Pak zrušíme ale očkování proti tetanu a další, které v té vyhlášce jsou,“ upozornil Válek s tím, že každé očkování má svoje problémy.

Novela vyhlášky má být do půlky února

Nová vláda se chystá nejpozději v půlce února představit novelizaci vyhlášky o povinném očkování. „Je potřeba vyhlášku novelizovat. První důvod a tady jako lékař mám určitou výhodu z toho, co učíme studenty, je rychlost mutace viru. Musíme dbát na data, která máme z omikronu. Druhá věc je, že povinné očkování je naprostý průlom do technické metodiky očkování WHO. Tady bude potřeba názor z EU, jak by se u dospělé populace očkovalo,“ řekl Válek v Partii.

Rovněž naznačil, jak by se mohla změnit pravidla stávající vyhlášky. U profesních skupin bude chtít uznávat určitou hladinu protilátek. „Dovedu si představit, že pokud omikron totálně nezmění pravidla, což delta udělala, tak takto budeme postupovat. Určitě tam ale nebude věková hranice, to je špatně určený mandatorní údaj, který není vhodný,“ doplnil.

Válek také zdůraznil, že není příznivcem tvrdých nařízení ze strany státu. „Nejsem příznivcem nařízení, direktivních opatření. Budu podporovat vysvětlování, pochopení. To je důvod, proč jsem nařídil, aby se okamžitě vysvětlovaly kontraindikace. Ne na stránkách ministerstva, ale všude. Každé očkování má svoje problémy, může mít své kontraindikace,“ sdělil ministr.

Uvedl, že se rozhodně musí vrátit uznávání PCR testů. „Je nutné ukázat, že když přijdu do této místnosti, tak bude minimální šance, že budu šířit koronavirus, když budu mít test,“ podotkl ministr zdravotnictví.

Válek navrhne omezit otevírací dobu na svátky

Na to mu však oponoval předseda SPD Tomio Okamura. „Nyní je to diskriminační. Nemohou se lidé s negativním PCR testem zapojovat do aktivit, přijde mi to podivné a hloupé. Alternativ by tu mělo být více,“ reagoval ohledně uznávání testů. Nová vláda by podle něj měla tlačit na to, aby výsledek byl do 24 hodin.

Válek na závěr také řekl, že chce, aby bylo důsledně kontrolováno dodržování počtu lidí na hromadných akcích. „27. prosince budu mít jasná data z Velké Británie ohledně varianty omikron. Podle toho vybereme scénář, který ochrání naše obyvatele. Byť by to byla tvrdá opatření,“ dodal ministr. Ten se rozhodl místo opatření na Vánoce na veřejnost apelovat. Když se Válka moderátorka zeptala, co bude dělat, pokud apely na lidi nezafungují řekl: „Ono to dopadne dobře.“

Válek již v sobotu na Radiožurnálu avizoval, že navrhne na jednání vlády omezení otevírací doby obchodů na Štědrý den do 12 hodin a jejich úplné uzavření 25. prosince. Obvykle bývají obchody o svátcích podle zákona stejně zavřené, formálně však tento zákaz ruší probíhající nouzový stav. Ten skončí právě 25. prosince.