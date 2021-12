Nemusíme vše řešit zákazy, pokud se budeme chovat odpovědně, řekl Fiala

„V dalších dnech a týdnech nás čekají jednání vlády i mezi svátky, protože je tady spousta problémů, které nepočkají. Nepřebíráme zemi v dobrém stavu. Záležitost, která skutečně hoří je příprava rozpočtu a jak přežít ty první týdny v rozpočtovém provizoriu,“ pronesl.

Fiala také řekl, že rozpočet, který připravila předcházející vláda, musí přepracovat. „Je potřeba dát jasný signál, že stát chce něco dělat s inflací, proto není možné mít rozpočet s tak vysokým deficitem,“ doplnil premiér, který přiznal, že dopis od Andreje Babiše ještě nečetl.

Fiala také zdůraznil, že další kroky bude vláda dělat v souladu s pandemickým zákonem. „Zároveň jsme vyzvali občany, aby se chovali odpovědně, aby si všichni uvědomili, že je ta nemoc stále s námi, ale že to nemusíme všechno řešit příkazy a zákazy, pokud se budeme všichni chovat odpovědně,“ doplnil Fiala.

Fiala: Sledujeme situaci v zahraničí

Hrozbu pro příští týdny a měsíce představuje především varianta omikron, která se již hojně šíří v západní Evropě. „Sledujeme velmi pečlivě situaci v zahraničí. Víme, že zatímco u nás se čísla stabilizovala, tak třeba ve Velké Británii varianta omikron způsobuje velmi prudké šíření. Jsme připraveni včas reagovat, bude-li to potřeba,“ řekl ministerský předseda.

Rozhovor se věnoval rovněž dalšímu zásadnímu problému, který aktuálně trápí české občany. Fiala nastínil, jak bude jeho vláda chtít řešit současnou energetickou krizi.

„Je potřeba cíleně pomoci těm, kteří se do energetické chudoby dostali prostřednictvím sociálních dávek a dalších opatření, která je teď potřeba nastavit. K dlouhodobým opatřením patří, abychom prosadili jádro do energetického mixu jako čistý podporovaný zdroj, což je pro Českou republiku mimořádně důležité,“ upřesnil premiér s tím, že musí udělat vše pro to, aby se dostavěly další bloky jaderné elektrárny.

Prezident Miloš Zeman v Partii Terezie Tománkové sdělil, že by řešením bylo vymanění se z Green Dealu. Podle Fialy však stačí odmítnout některé prvky Zelené dohody.

„Musíme především návrhy, které mají naplňovat Green Deal – a některé z nich jsou opravdu nepřijatelné – odmítnout a najít pro to v Evropě dostatečnou podporu. Například je to návrh na zákaz aut se spalovacími motory, to by ohrozilo existenčně řadu lidí, kteří u nás osobní automobil nepoužívají jako nějaký luxus nebo pro zábavu, ale prostředek, kterým se dostanou k příbuzným či do zaměstnání. Dalším příkladem je již zmíněné jádro jako čistý zdroj,“ dodal premiér.