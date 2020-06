Vojtěch s hygieniky představí uvolnění restrikcí přijatých kvůli koronaviru

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Epidemiologové o uvolňování restrikcí jednali v úterý. Ministr Vojtěch v České televizi poté řekl, že by podle jeho názoru mohli Češi nejpozději do konce června ve většině regionů odložit roušky. Tato povinnost by měla platit jen v regionech s vyšším nárůstem počtu nakažených.

Vláda zavedla povinnost používat roušku či jiné zakrytí nosu a úst od 19. března, zmírnila ji 25. května. V současné době lidé musí nosit roušky uvnitř budov, ve veřejné dopravě a při hromadných akcích. Podmínka mít je venku, pokud jsou lidé blízko u sebe, padla v pondělí.

Od tohoto dne ministerstvo vzhledem k příznivé epidemiologické situaci zmírnilo i některá další protikoronavirová omezení. Například byl povolen prodej občerstvení na trzích či švédské stoly v restauracích.

Občerstvení už mohou nabízet i kina nebo divadla, diváci ale nesmí jíst a pít přímo v hledišti, kde není zajištěné zachování odstupu. Na venkovní hromadné akce, jako jsou třeba sportovní zápasy, může od pondělí přijít až 2500 lidí, pokud pořadatelé areál rozdělí do sektorů po nejvýše 500 návštěvnících.