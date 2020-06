Doba pokoronavirová ještě nenastala, lituje nakažený radní Hlubuček

Jak se aktuálně cítíte?

Mám příznaky klasické chřipky, kterou všichni známe, doprovází ji kašel a bolest hlavy. Není to příjemné, ale dá se to přežít.

Takže průběh onemocnění není ve vašem případě závažný?

Není a doufám, že se už můj stav nezhorší, abych nemusel do nemocnice. Nyní se léčím doma, ale spíše pořád s někým telefonuji.

Máte představu, kde jste se mohl nakazit?

To vůbec netuším, v rámci svých aktivit se stýkám se spoustou lidí. Minulý týden bylo jednání zastupitelstva hlavního města, zúčastnil jsem se valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, kde byly desítky starostů z různých obcí. Také jsem se viděl s dobrovolnými hasiči z Prahy, kterým jsem děkoval za odvedenou práci, a měl jsem i celou řadu dalších schůzek a jednání. Proto je těžké říct, kde jsem se nakazil.

Takže zdroj nákazy už nezjistíte.

Pokud se někdo, kdo se se mnou v minulém týdnu viděl, nepřihlásí, že je pozitivní, tak to skutečně zjistíme těžko.

Jak víte, že jste se nakazil až minulý týden?

První příznaky jsem měl až v pondělí a podle hygienické stanice jsem infekční teprve od soboty. Takže teď řešíme především kontakty, které jsem měl od soboty. V průběhu minulého týdne jsem ještě nikoho nakazit nemohl. Navíc jsem si shodou okolností nechal udělat test před čtrnácti dny a byl negativní.

Petr Hlubuček Narodil se ve Vrchlabí v roce 1974.

V roce 1997 dokončil studia na České zemědělské univerzitě v Praze.

Od roku 2010 je starostou v pražských Lysolajích. Náměstkem primátora hlavního města pro bezpečnost a životní prostředí je od roku 2018.

Je zároveň předsedou pražské organizace STAN.

Jak se vlastně u vás onemocnění projevilo?

Přišel jsem v pondělí domů a měl jsem zvýšenou teplotu, tak jsem si soukromě zavolal na kliniku, aby mě přišli v úterý ráno otestovat domů. Když dorazili, nejprve použili rychlotest z kapky krve, podle kterého jsem byl negativní. Tak jsem je ještě požádal, aby mi udělali test metodou PCR odebráním vzorků z nosu, a večer už mi volali, že jsem pozitivní.

Pokud se v příštích dnech váš zdravotní stav zlepší, chystáte se pracovat z domova?

Mám spoustu rozdělané práce, kterou potřebujeme dotáhnout. Takže pokud mi to zdravotní stav dovolí, budu pokračovat formou home office.

Je nějaký projekt ve vaší gesci na magistrátu kvůli vaší indispozici nyní ohrožen?

Všechno se snažím řešit po telefonu. Po hlavní vlně koronaviru, kterou jsem řešil, protože mám na starosti bezpečnost, jsem se začal vracet k řadě projektů v oblasti životního prostředí. Aktuálně například připravujeme plán našeho klimatického závazku, který jsme loni odsouhlasili. Řada projektů není závislá jen na mně, ale pokud to bude možné, budu je řídit dál.

Jak dlouho budete v izolaci?

Následující dva týdny budu doma a potom mě otestují. Pokud budu negativní, otestují mě ještě jednou. Když bude v obou případech vše v pořádku, teprve potom budu považován za zdravého.

Je to pro vás také psychicky náročné, když sledujete, jaké manévry se nyní kvůli vašemu onemocnění odehrávají na magistrátu i v Poslanecké sněmovně a mnozí politici se k tomu vyjadřují?

Za poslední tři měsíce jsme už toho zažili hodně. I když jsem se snažil dodržovat všechna pravidla, nakazil jsem se. Tím, že jsem ve větším kontaktu s lidmi než mnozí ostatní, tak je riziko jednoduše větší. Je paradoxní, že jsme to tři měsíce v první linii zvládli bez problémů a přišlo to až teď. Nejvíce nepříjemné na tom je, že jsme si mysleli, že už máme dobu pokoronavirovou, ale tak to ještě není. Stále tu máme některá ohniska viru.

Na magistrátu se nyní řeší opatření, aby se nákaza dále nešířila. Vy jste ovšem zároveň i starostou Lysolají, i tam půjdou vaši kolegové do karantény?

V Lysolajích na radnici jsem se zastavil jen v pondělí brzy ráno na jednu schůzku. Ale úřad nijak ochromen není, protože jsem se s nikým dalším nepotkal.