PŘEHLEDNĚ: Vlna uvolňování. Venku bez roušek, znovu návštěvy v nemocnicích

Kvůli aktivnímu lokálnímu ohnisku nákazy v dole Darkov se uvolňování netýká Karvinska.

Mnohá nařízení zůstanou v platnosti i po poslední vlně uvolnění opatření 25. května. „Možné náhlé uvolnění přijatých opatření by mohlo mít nedozírné následky a v krajním případě vést až k úplnému zmaření příznivých výsledků, které byly v boji s onemocněním covid-19 v České republice dosud dosaženy,“ vysvětluje ministerstvo v odůvodnění.

1 Roušky

Lidé už nebudou muset nosit roušky venku, pokud splní podmínku aspoň dvoumetrového odstupu od dalších osob, které s nimi nežijí ve stejné domácnosti. Povinnost nosit roušku nově zůstává pouze v uzavřených prostorech a veřejné dopravě. Zaměstnanci v holičstvích, kadeřnictvích nebo kosmetických salonech budou muset při výkonu práce i nadále používat zdvojenou ochranu dýchacích cest.

Výjimky stejně jako dosud mají děti do dvou let, ve školkách, žáci a studenti při výuce, pokud dodržují jedenapůlmetrové rozestupy. Výjimku mají také moderátoři, lidé při fotografování nebo natáčení, pracovníci v kancelářích, pokud jsou od sebe dál než dva metry, nebo lidé pracující v horku.



2 Návštěvy v nemocnicích a domovech seniorů

Při dodržení veškerých preventivních opatření budou umožněny návštěvy v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních. Návštěvy se musí omezit na maximálně dva lidi. Návštěvníkům zařízení musí také měřit teplotu a vyptat se na výskyt příznaků koronaviru. Doporučené je setkávání venku, pokud je to možné. Na vícelůžkových pokojích musí být pacient a jeho návštěva od ostatních pacientů odděleni přepážkou nebo zástěnou.

I po 25. květnu bude platit zvýšená ochrana obyvatel domovů pro seniory a podobných zařízení. Všichni noví klienti budou muset předtím, než se ubytují, podstoupit vyšetření na přítomnost nového koronaviru s negativním výsledkem. Lázně musí zajistit, aby lidé v jídelnách dodržovali dvoumetrové rozestupy. Léčebných procedur se pak najednou může zúčastnit maximálně deset lidí.

3 Restaurace, bary, hotely

Při respektování zvýšených hygienických opatření se otevřou vnitřní prostory restaurací, hospod, bufetů, kaváren, vinoték a pivoték. Otevřeno ale budou moci mít jen od šesté ráno do jedenácté večer (s výjimkou jídelen pro zaměstnance nebo výdejových okének). Nadále také platí, že provozovatelé v restauracích či obchodech musí mezi zákazníky zajistit dvoumetrové rozestupy, poskytnout jim dezinfekci na ruce a pravidelně po nich dezinfikovat kliky, stoly a další místa, kterých se dotýkají.

Konec omezení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad pět tisíc metrů čtverečních. Otevřít budou moci také hotely, kempy a další ubytovací zařízení, a to včetně jejich restaurací a kaváren.

4 Školy

Harmonogram dalších uvolnění Nejdříve od 1. června 2020

(zváží se povolení, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace): Možnost realizace maturitních a závěrečných zkoušek a absolutorií na konzervatořích a vyšších odborných školách.

Ostatní činnosti budou povoleny během června dle aktuální epidemiologické situace.



Omezeno zatím zůstává fungování základních a středních škol, kam se po žácích posledních ročníků nyní od 25. května vracejí jen žáci prvního stupně, ovšem jen ve skupinách po nejvýše 15 dětech. Znovu se mohou konat zotavovací a podobné akce určené pro děti do 15 let věku.

Pro žáky šestých až osmých tříd ZŠ a prvních až třetích ročníků středních škol počítá vládní plán s realizací konzultací či občasných vzdělávacích aktivit v menších skupinách. Ovšem pouze ve stěžejních předmětech a formou třídnických hodin.

5 Cestování

Nadále platí omezení pro cestování, až do 13. června má platit ochrana vnitřních hranic s Německem a Rakouskem, hranice lze překračovat jen na vybraných přechodech. Nadále platí povinnost předložit při vstupu do země negativní test na nemoc covid-19, případně lidé musejí do karantény.

O změně režimu s okolními zeměmi se přitom intenzivně jedná, v současné době se počítá s otevřením hranic se sousedními zeměmi s výjimkou Polska od 15. června. Od úterý 26. května, se pak podle rozhodnutí vlády z 18. května uvolní režim na hranicích. Bude je možné překročit na více přechodech a kontroly budou jen namátkové.

6 Hromadné akce a sportoviště

Na hromadné akce, do kin, divadel či dalších kulturních institucí může dorazit nejvýše 300 lidí, musejí přitom dodržovat dvoumetrové rozestupy i další hygienická opatření. Od 8. června by se v případě příznivé epidemiologické situace mohl počet zvednout na 500.

Povolen je organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 300 osob s možností využití zázemí. Mohou se konat hromadné sportovní akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše 300 osob. V provozu jsou znovu také koupaliště, sauny a wellness centra.

7 Obchody a vyhrazená doba pro seniory

V platnosti zůstává také vyhrazená doba pro nákupy osob starších 65 let (nebo držitelů průkazu ZTP/P starších 50 let) ve větších prodejnách potravin nebo drogerie. Na venkovních trzích je zakázáno prodávat potraviny určené k bezprostřední konzumaci, v samoobsluhách s potravinami musejí být k dispozici jednorázové rukavice (nebo podobný ochrana).