Dostupnější léky i navýšení platů lékařů. Co čeká zdravotnictví v novém roce

1 Novela zákona o léčivech

Cílem novely je podle ministerstva zajištění dostupnosti léčivých přípravků v případě přerušení nebo ukončení dodávek na český trh. Výrobci budou nově mít povinnost poskytovat léčivý přípravek dva měsíce po přerušení nebo ukončení dodávek. Distributoři zároveň budou udržovat měsíční zásobu léků, které ministerstvo zařadí na zvláštní seznam.

Novela zároveň zakáže distributorům zvýhodňovat partnerské lékárny. Právě to byla podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka jedna z příčin nedostatku penicilinu a jiných léčiv. Větší lékárny si podle něj objednávaly nedostatkové léky u více dodavatelů, na menší se pak nedostávalo.

Reforma by měla zjednodušit také přehlednost dostupných léků, lékaři by nově měli prostřednictvím systému eRecept získávat informace o tom, v jakých lékárnách jsou léky s omezenou dostupností k dispozici. Podobné informace by mohli získat také pacienti, a to díky webové nebo mobilní aplikaci. Změní se také předepisování léků. Lékaři nově nebudou moci opakovaně předepsat přípravek, který bude mít omezenou dostupnost.

Novelu už schválili poslanci i Senát, nyní ji musí podepsat prezident Petr Pavel. Ministerstvo počítá s platností novely v prvním čtvrtletí příštího roku.