Poslanci schvalují zákon, který má podle Válka pomoci zajistit víc léků

U léků, které ministerstvo zdravotnictví zařadí na zvláštní seznam, budou udržovat měsíční zásobu i distributoři léčiv. Sněmovna v novele patrně ještě posílí některé pravomoci ministerstva.

„Problém zůstává v tom, že nemáme nástroj, jak zajistit plošnou distribuci do všech lékáren,“ řekl před pár dny Válek. Právě to by podle něj měla vyřešit novela zákona o léčivech. Změnou by podle návrhu měla být jednodušší přehlednost dostupnosti léků v jednotlivých lékárnách.

Poslanci budou hlasovat také o vládním návrhu, který má podporovat spoření na stáří. Zavádí dlouhodobý investiční produkt.

Spory vyvolává jiná část novely, podle které by mohly banky při předčasném splacení hypotéky žádat poplatek do dvou procent nesplacené jistiny. Sněmovna navrhované pravidlo pravděpodobně změkčí.

Druhé čtení návrhu státního rozpočtu

Poslanci se pak zabývat návrhem státního rozpočtu na letošní rok. Uskuteční se jeho druhé čtení, kdy poslanci přednášejí návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu.

Základní parametry návrhu státního rozpočtu, tedy především výši schodku 252 miliard korun, už schválila Sněmovna v prvním čtení. Příjmy, výdaje a schodek už poslanci měnit nemohou.