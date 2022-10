Milion chvilek: Chceme lidem dodat naději. Obchodníci se strachem nemají řešení

Proč se Milion chvilek rozhodl pro setkání 30. října?

Datum akce jsme vybírali tak, aby reflektovalo současné dění. Navazuje tedy i na to, že na státní svátek 28. října jsou další demonstrace obchodníků se strachem. A to kolem Ladislava Vrabela a Jiřího Havla, a že ten stejný den plánuje demonstraci vlastně i SPD v Brně.

Akce Česko proti strachu je reakce jednak na současnou situaci, ale právě i tady na to. Hlavně ji ale pořádáme proto, že pro nás všechny je teď stále těžší dělat správná rozhodnutí. A naopak je o to snazší propadnout strachu, hledat obětního beránka, nebo uvěřit populistickým a extremistickým výkřikům.

Obzvlášť když jsou tu obchodníci se strachem, kteří se společně s populisty a extremisty snaží zneužít situace a prosazují zlo. Česká veřejnost je tak pod palbou dezinformací. To se týká i války na Ukrajině a proruských nálad.

Jaký je tedy hlavní důvod pro setkání?

Chceme ve společnosti zvednout hlas naděje. Abychom dali prostor příběhům pomoci Ukrajině, abychom si uvědomili, jak je důležité podpořit národ, který teď bojuje nejen o svoje právo na sebeurčení, ale postupuje boj i o sílu myšlenky svobodného a demokratického světa.

Ukrajina je živý štít Evropy, náš živý štít. Chtěli bychom lidem dodat naději, že se dokážeme zase spojit a že demokratický hlas ve společnosti je stále silnější než hlas obchodníků se strachem, kteří zneužívají současné situace.

Takže kdybyste shrnula hlavní sdělení...

Hlavní sdělení je dodání naděje a ukázka toho, že pomáhat si musíme všichni. Že pomoc Ukrajině se nevylučuje s pomocí českým lidem. A to jak ze strany vlády, tak ze strany neziskových organizací a občanů. Chceme připomenout, že nenávist a nenávistná slova mají bohužel ve společnosti velkou váhu a tím apelovat jak na veřejnost, tak na politiky.

Toho je důkazem třeba nedávný útok na Slovensku. Na akci proto vystoupí i zástupci různých menšin.

Vzkaz nahraje Olena Zelenská

Budou se akce zúčastnit nějaké osobnosti?

Speciálně pro tuto akci nahraje vzkaz Olena Zelenská, první dáma Ukrajiny. Videovzkazy natočí například i herec a zpěvák Jiří Suchý či Šimon Pánek z Člověka v tísni. Ti se bohužel, podobně jako někteří další, nemůžou akce zúčastnit osobně, ať už kvůli věku nebo proto, že jsou v zahraničí.

Myslíte, že právě tyhle osobnosti v lidech nějakou naději dokážou vyvolat?

Věříme že ano. Jsou to osobnosti, kterým důvěřujeme a které mají co říct. Také pomůže už jen to sejít se na jednom místě. Na našich akcích vždycky bývá obrovské vzedmutí pozitivní energie. Nejsou tam žádné konflikty. Lidem jde o stejnou věc. A po skončení domů všichni odcházíme nabití nadějí, ne ještě více frustrovaní.

Často skloňujete obchodníky se strachem. Kdo to podle vás je? Jedná se o organizátory demonstrací Vrabela a Havla či SPD a ANO?

Já si myslím, že nějakým způsobem všichni, které jste vyjmenovala. Jsou to jak politické strany, tak i někteří jednotlivci. My je nazýváme obchodníky se strachem proto, že například na akcích Ladislava Vrabela a Jiřího Havla je vidět, že je neorganizují proto, že chtějí zlepšit situaci ve společnosti.

Oni nebojují například proti zdražování, to není podstata jejich akcí. Oni tam naženou lidi, kteří mají obavy, což je pochopitelné, ale potom tam řeší, že bychom měli brát plyn z Ruska, propagují proruské směřování nebo provolávají, že udělají puč. Tohle není řešení. Proto jim říkáme obchodníci se strachem, protože využívají současné situace ve společnosti, na kterou dopadá energetická krize, a rozdmýchávají strach.

Tohle dlouhodobě využívá i hnutí ANO. A předseda SPD Tomio Okamura je extrémista už velmi dlouho a velmi dlouho také zneužívá obavy lidí jen proto, aby je dál strašil. Tím pak získává politické body. To je právě to, co rozsévá strach a hlavně nenávist ve společnosti. Tohle chceme přebít.

Lidé mají opravdu strach

Překvapil vás zájem o demonstrace Vrabela a Havla?

Musím říct, že zájem o první akci nás příliš nepřekvapil. Lidé mají opravdu strach. A i když jsme tak trochu tušili, co jsou ti organizátoři zač, ani my sami jsme přesně nevěděli, co se bude na první akci odehrávat či říkat.

Překvapilo nás ale, kolik lidí přišlo na další akce, i když už věděli, v jakém duchu se asi ponesou a co se na nich asi bude říkat. Proruská hesla, svržení vlády a podobně. Už věděli, že to není demonstrace za práva občanů.

Myslím, že i kdyby byla elektřina zadarmo, tak se organizátoři budou dál scházet a svolávat další demonstrace, protože je to pro jejich zájmy a nikoliv zájmy lidí.

První demonstrací trefili organizátoři společenskou náladu a na ní pak stavěli dál. Strach je ve společnosti velký, proto je pro nás důležitá akce, kterou chystáme. Extrémní řešení nic nevyřeší. Z minulosti víme, že je to pro demokracii velké ohrožení.

Nezaspalo podle vás Milion chvilek se setkáním?

Já si myslím že ne. Nebereme to jako závod. Situaci zhoršily právě ty proruské protivládní demonstrace. Samozřejmě bude vždycky určitý počet lidí, který se bude k extrémním řešením uchylovat. Tak to prostě je.

Kvůli těmto demonstracím ale upadli do strachu a paralýzy i lidé, kteří se báli o demokracii. To bylo důsledkem právě těch akcí. Naše setkání není jen reakcí na ně, ale také na společenskou náladu a poptávku. A ta si myslím, že je do určité míry ovlivněna právě i akcemi Vrabela a Havla.

V reakci na ně se vymezujeme proti organizátorům, ale nikdy se nechceme a nebudeme plošně vymezovat proti účastníkům. Pod to podium přišli lidé kvůli obavám z energetické krize či války na Ukrajině. My chceme ukázat, že hledat pomoc v náručí tyrana (proruské směřování pozn. red.) by bylo historickou chybou.

Dozimetr je komunální kauza

Teď ještě trochu odbočím. Milion chvilek v komentářích lidé kritizovali, že nekonal v kauze Dozimetr či ohledně hnutí STAN. Proč se tedy nic nedělo?

Myslím, že jsme se vůči tomu vymezovali dost. Fyzické akce jsme nedělali, protože to bereme jako nejzazší možnost. V kauze Dozimetr je například oproti exministryni spravedlnosti Marii Benešové enormní rozdíl v tom, že ona byla dosazena premiérem ve střetu zájmu a ještě k tomu byla spolčena s prezidentem.

Dozimetr je komunální kauza. Kdyby se ukázalo, že v tom je zapojený například ministr vnitra Vít Rakušan nebo jiní politici, tak by to bylo něco jiného. Tady to byla lokální kauza, kdy ani nebylo prokázáno, že by ji Vít Rakušan nějak ovlivňoval. Je ministr vnitra, ale evidentně se ta kauza řeší a nezametá pod koberec.

Politici, kteří byli obviněni, tak vyvodili svou odpovědnost. To je důležité. Demonstrace jsme dělali, když byl problémem premiér. Premiér je hlava celé vlády, tam už pak nemůžete věřit jeho krokům ani tomu, jestli je dělá pro sebe, své firmy či média. Tady takový problém nebyl a politici vyvozovali důsledky. To u minulé vlády nebylo. To je ten hlavní rozdíl.

Vrátím se zpátky k nedělnímu setkání. Kolik očekáváte, že dorazí lidí?

Očekáváme plný Václavák. Píšou nám lidé z celé republiky. Organizují se autobusy, jsou vykoupené jízdenky ve vlacích, takže se snažíme o posílení spojů. Společenská situace je vážná, i když to není nic hmatatelného, a lidé to vnímají.

Když se demonstruje proti politikovi, tak je jasné, čeho se chytit či jaké to může mít řešení. Teď ale reagujeme na náladu či extremistické tendence. Což je mnohem obtížněji uchopitelné. Ona vlastně i demokracie jako taková, je nehmatatelná. I proto je tak složité problémy v rámci ní vyřešit či nějak předat lidem náladu nebo náhled na ně. Ale je to hrozně důležité.