Milion chvilek i Chcípl pes. Prahou projde hned několik demonstrací

„Před pár týdny jsme společně dosáhli obrovského úspěchu. Ve volbách jsme si zvolili změnu, a to především díky neuvěřitelnému vzedmutí občanské společnosti. Pojďme to společně oslavit a především pojďme jasně říct, že volbami to rozhodně nekončí,“ uvádí organizátoři akce Milionu chvilek.

„V následujících měsících a letech nás čeká hned několik klíčových výzev. Jednou z nich je třeba volba prezidenta v lednu roku 2023, ve které se rozhodne, jestli budeme pokračovat na cestě k zemi bez populistů a extremistů. Společně musíme vytrvat,“ dodávají.

Mezi řečníky se objeví například bývalý předseda Senátu Petr Pithart. Organizátoři zároveň prosí o dodržování základních hygienických opatření proti koronaviru, tedy účast s očkováním či platným testem a v respirátoru.



Vloni se kvůli nepříznivé koronavirové situaci konal protest online ve formě videopřenosu.

Protestovat se bude také proti opatřením

Demonstrace hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES a dalších uskupení proti protiepidemickým opatřením a „covidové totalitě“ se uskuteční od 15:00 rovněž na Staroměstském náměstí.



Iniciativa Chcípl PES vznikla jako protest proti opatřením omezujícím provoz restaurací. Jako politické hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES poté kandidovala ve sněmovních volbách, ve kterých hnutí získalo 0,4 procenta hlasů. Ke středečnímu protestu se přidají také další uskupení, například Trikolora, Mezinárodní institut pro rodinu a dítě, Švýcarská demokracie, Manifest, Akce D.O.S.T. nebo Vraťme děti do školy BEZ PODMÍNEK.

Středeční demonstrace má být podle organizátorů zcela nenásilná a o bezpečnost se kromě policie bude starat také 80 dobrovolníků. Vláda podle zúčastněných hnutí po celou dobu pandemie postupovala protiprávně a protiústavně.

Na Václavském náměstí se bude později odpoledne konat koncert pro budoucnost, tradiční akce budou také na Albertově a na Národní třídě.