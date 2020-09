Minář skončil v čele spolku Milion chvilek. Chce založit hnutí a jít do voleb

Mikuláš Minář rezignoval na funkci předsedy spolku Milion chvilek. Chce založit hnutí, se kterým by se v příštím roce zřejmě zúčastnil sněmovních voleb. Minář to řekl serverům IHNED.cz a DeníkN. O vstupu do politiky přemýšlí už od června. „Nechci zatěžovat Milion chvilek úvahami o vstupu do politiky,“ prohlásil.