Minář potvrdil vstup do politiky. Vidí pět milionů lidí, kteří nešli volit

„Mám radost z výsledků voleb. Ale pořád vidím pět milionů lidí, kteří zůstali doma. Šedesát procent lidí volit nešlo. Tam chci napřít svoji energii. Vzkázat: neseďte na zadku, nefňukejte, nekašlete na to. Tohle je vaše země – a je jen na vás, jaká bude,“ napsal Minář.

„Je možné to změnit – to je hlavní vzkaz těchto voleb. A tak to změňme. Změňme Česko v zemi, která se nezasekla v „devadesátkách“, ale je připravena na velké výzvy, jež jsou před námi,“ napsal Minář, který své rozhodnutí jít do vysoké politiky naznačil již pár dnů před krajskými a senátními volbami, když oznámil v čele Milionu chvilek pro demokracii.

„My nyní budeme pár týdnů intenzivně pracovat na přípravě. V pravý čas se vším vyjdeme na světlo a pak se do toho pořádně opřeme. Věřím, že za rok budeme společně se současnou opozicí slavit přesvědčivé vítězství ve velkých volbách,“ tvrdí muž, který občanskou iniciativu vymění za hnutí, které pomáhá vytvořit.

Hned první ohlas z opozice, na kterou se odvolává, na Minářův potvrzený vstup do politiky byl ovšem kritický. “Babiš byl po volbách frustrován, ale teď jste mu udělal radost,“ reagoval na Minářových facebookových stránkách poslanec za Piráty Tomáš Martínek.

Také poslankyně za ODS Miroslava Němcová, společná kandidátka více opozičních stran (ODS, TOP 09 a STAN) do Senátu v obvodu Praha 1, která suverénně uspěla v prvním kole, v pořadu Rozstřel na portálu iDNES.cz netajila překvapení nad záměrem Mináře založit nové hnutí a jít do politiky. Podle ní jde o zbytečné tříštění sil.