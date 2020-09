Odchod Mináře do politiky ubere chvilkařům na popularitě, říká politolog

Mikuláš Minář rezignoval na funkci předsedy spolku Milion chvilek. Chce založit hnutí, se kterým by se v příštím roce zřejmě zúčastnil sněmovních voleb. Nemůže odchod Mináře Milionu chvilek uškodit? Byl jejich nejvýraznější tváří.

To jim samozřejmě může ubrat na popularitě. Mikuláš Minář byl významnou tváří spolku Milion chvilek. Zároveň si myslím, že jistá, možná docela velká část příznivců spolku jeho odchod do politiky nebude vnímat pozitivně.

Myslíte kvůli tomu, že by pak na straně opozice mělo vzniknout další hnutí?

Ano. Příznivci to mohou požadovat za další tříštění sil. Samozřejmě záleží na tom, jak konkrétně ten přechod do politiky bude vypadat. Jestli Minář založí své vlastní hnutí, nebo se spojí s někým jiným. (Minář jednal například s poslancem, starostou Prahy 7 a lídrem uskupení Praha sobě Janem Čižinským, pozn. red.)

On sám ale do médií říkal, že není definitivně rozhodnut a vše oznámí až po krajských volbách. Zčásti si myslím, že to jeho oznámení je takovým testováním terénu, aby i na základě nějakých reakcí veřejnosti poupravil svůj přechod do politiky.

Už jste zmiňoval ono možné další roztříštění sil, Minář sám v minulosti opozici vyčítal, že se nedokáže spojit. Jak osobně vnímáte jeho rozhodnutí vy?

Já si myslím, že z jeho strany je to logický krok. Spolek demonstroval proti současné vládě Andreje Babiše, jejich silným tématem byla i nezávislosti justice. Minář však poté začal přesouvat pozornost i kritiku na opoziční strany a chtěl, aby Milion chvilek přispělo k jejich integraci.

Z rozhovoru pro média bylo cítit, že je zklamán, že nebyl schopen ze stávajících stran „vyždímat“ něco, co by mohlo přinést změnu stávajících politických poměrů. Takže je to logické vyústění jeho názorů, ale jak jsem již říkal, na druhou stranu to může ještě víc roztříštit již tak roztříštěný tábor.

Za týden máme krajské a senátní volby. Neměl Minář oznámit svůj záměr o možné politické kariéře už dřív?

Krajské volby by pro něj nebyly tím nejlepším terénem. Nejvhodnější volby pro start nového hnutí jsou právě volby parlamentní. V krajských bývá nižší volební účast a voliči se často rozhodují i podle toho, jak jednotlivé strany reflektují krajská, regionální témata. Milion chvilek doposud stavěl témata, která byla převážně celostátního charakteru: stav české politiky, střet zájmů premiéra a tak dále. V krajských volbách by mohl snadno narazit.

Hraje zde nějakou roli i pandemie koronaviru a omezení činnosti Milionu chvilek?

Ta zde podle mého hraje velkou roli. Právě ta hnutí Milionu chvilek trošku „přidusila“, protože během epidemiologických opatření nebylo možné dělat velké demonstrace, přitom právě Milion chvilek měl svou činnost hodně postavenou na tom, že dovede uspořádat velkou demonstraci.

Oni samozřejmě celou dobu vyzývali své příznivce, že mezi demonstracemi, v tom mezidobí, by neměli sedět se založenýma rukama, že by měli vyvíjet nějaké aktivity. Tady si myslím, že nenalezli takovou odezvu jak čekali a v tomhle aspektu poněkud narazili. I proto si asi Minář řekl, že potenciál spolku se vyčerpal a je na čase, aby jednal on sám a jinak.

Jaké dáváte šance Minářovi a jeho případnému hnutí v parlamentních volbách. Myslíte si, že jeho jméno bude dostatečně silné, aby přitáhlo voliče?

Myslím si, že problém bude v tom, že společnost je rozdělena na určité segmenty. A právě o voliče ze středového - liberálního segmentu - je hodně zájemců Máme tam TOP 09, STAN, Piráty, zčásti ODS a případně i lidovce. Takže v tom prostoru je „přecpáno“. Pokud by se tam měl „nacpat“ ještě Minář, hrozí situace, že se o relativně malý segment voličů bude prát spousta lidí. A pak se taky může stát, že budou volby s výsledkem, kdy třeba čtyři strany z tohoto tábora obdrží 4,9 procent. To je katastrofická vize.

Nebylo by lepší, kdyby se Minář přidal k nějaké jiné straně či jinému jménu, jako je například Čižinský?

Určitě by bylo lepší, kdyby s někým spolupracoval. I kvůli tomu, že volební systém pro volby do Poslanecké sněmovny může penalizovat i stranu, která má 5-6 procent, ale nemá silnou regionální přízeň. To bylo možné vidět například při minulých volbách, kdy TOP 09 i STAN kandidovaly odděleně a každá z nich překonala těsně 5 procent hlasů, ale na mandátech získaly méně. Třeba i kvůli tomu se poslední roky apeluje na to, aby opozice vystupovala jednotně, nebo minimálně ve dvou různých blocích.