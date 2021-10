Nedočkají se ani po volbách. Sňatky párů stejného pohlaví strany nepodporují

Průzkumy ukazují, že Češi sňatkům homosexuálů přejí. Podle agentury Median by manželství gayů a leseb podpořilo 67 procent lidí. Většinovou politickou podporu manželství pro všechny ale nemá. MF DNES oslovila osm stran a koalic, které mají potenciál dostat se do Poslanecké sněmovny. Z jejich vyjádření vyplynulo, že ani v příštích čtyřech letech se homosexuálové nedočkají zákona, který by jim umožnil uzavírat manželství.