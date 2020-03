První ze sedmi letadel Smartwings odletělo do Číny. Vrátí se s rouškami

První letadlo Smartwings ve čtvrtek ráno odletělo z Česka do Číny pro zdravotnický materiál. Dopravce vyšle postupně sedm letadel do dvou čínských měst. Informoval o tom ministr dopravy Karel Havlíček. Letadla Smartwings by od pátku měla z Číny přivážet několik milionů respirátorů a další stovky tun roušek.