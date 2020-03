Do ČR nedorazily zaplacené roušky z Číny, dodavatele podvedli. Pomůže PPF

Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček na Twitteru uvedl, že jeho resort má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z Číny.

Jedná o tom, aby v Česku byly do středy. Závazně má úřad objednán také milion testů na koronavirus, prvních 150 tisíc by jich podle Hamáčka mělo dorazit speciálem v nejbližších dnech.



Roušky měly být podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha k dispozici zejména pro ochranu potenciálně rizikových pacientů například v zařízeních sociálních služeb. Roušky měl dostat například personál, dále lidé poskytující domácí péči a terénní služby.

„Ministerstvo vnitra má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z ČLR. Jednáme s Travel Service o zajištění dopravy tak, aby náklad do ČR dorazil do středy,“ napsal na Twitteru Hamáček. Babiš v sobotu řekl, že se s Hamáčkem domluvil, že právě ministr vnitra si vezme nákup a spolupráci na starost vzhledem k jeho dobrým kontaktům do Číny.

Stát v sobotu uvolnil ze zásob Správy státních hmotných rezerv 10 tisíc respirátorů, které začne v neděli rozvážet. „V pondělí by měl stát dostat dalších 52 tisíc respirátorů tříd FFP2 a FFP3,“ řekl Babiš.



Se zdravotnickým materiálem pomůže i firma Petra Kellnera

Skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera nabídla České republice darem 120 tun zdravotnických pomůcek. Uvedla to v nedělní tiskové zprávě. Už minulý týden přivezla PPF prostřednictvím biotechnologické firmy Sotio do ČR z USA 20 tisíc ochranných masek.



V Číně a ve Španělsku pak PPF skrze společnost Home Credit nakoupila a v pondělí bezplatně státu předá pomůcky v hodnotě 100 milionů korun. Jedná se o 1,8 milionu chirurgických masek, 1,7 milionu respirátorů N95 a testovací sady. Pomůcky budou podle PPF připraveny v pondělí večer k převozu do ČR, dopravu bude zajišťovat vláda.

Předseda vlády také zopakoval, že stát měl dříve objednávku na 190 tisíc respirátorů, ale mezitím jedna z evropských zemí zakázala vývoz. Připomněl také, že budou vypravena dvě letadla do Číny, jež by měla dovést 100 tisíc rychlotesterů. Airbus podle premiéra vyrazí do Číny v pondělí ráno, vrátí se v noci z úterý na středu.

Testy budou určeny pro rychlou diagnostiku lidí, kteří mají příznaky respiračního onemocnění a je u nich podezření na koronavirovou nákazu. Výsledky testů budou do 29 minut, uvedl Babiš.

