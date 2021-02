Shořte v pekle. Na Blatného útočí za odmítnutí pomoci z Německa

Chebská nemocnice, která má výrazný nedostatek lůžek, už dříve vládu žádala o využití nabídky pomoci z Německa. Neúspěšně. Blatný, který nemocnici navštívil a jednal s jejím vedením i vedením Karlovarského kraje, ve čtvrtek přislíbil pouze to, že jí pomohou tři lékaři. Možný je také hromadný přesun pacientů do jiných nemocnic.

„Úcta vlády ke zdraví svých občanů se tu projevuje tak, že vás raději nechají umřít, než aby vás pustili do špitálu v Německu, protože by to PRově vypadalo blbě... Shořte v pekle fakt už,“ napsal na Twitteru pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Čtvrteční Blatného vystoupení okomentoval na Twitteru i bývalý předseda ODS Mirek Topolánek. „Neviděl jsem v poslední době nic lidsky smutnějšího a tragičtějšího,“ okomentoval Topolánek výstup ministra zdravotnictví. Podle něj neměl výstup žádný smysl.

Blatný ve čtvrtek přiznal, že opatření proti koronaviru přestala fungovat. Upozornil také, že nemocnice jsou na pokraji svých sil a apeloval na ohleduplnost občanů. Další vývoj však neupřesnil.

„Je jasným signálem pro občany této země, postará se o vás Česká republika, není třeba cestovat do zahraničí,“ odmítl znovu pomoc německých nemocnic Blatný. Jiří Pospíšil (TOP 09) na Twitteru reagoval slovy: „Slyšel jsem dobře? Za každou cenu? A co tak za cenu lidského života?“

Ve stejném duchu reagoval také politik Miroslav Kalousek. „Pane ministře Blatný, za tohle se jednou budete zodpovídat,“ vzkázal přes Twitter Kalousek.

„Neskutečný alibismus neschopnosti. Pan Blatný hromuje, že kvůli nedodržování opatření se nelepší situace. Mohl by tedy vysvětlit podnikatelům, kteří kvůli jeho zákazům krachují mají dlouhé měsíce uzavřené provozovny bez dostatečných kompenzací, co dělají špatně?“ reagoval na Twitteru také politik Pirátů Lukáš Wagenknecht.