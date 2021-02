Česko zatím naočkovalo třetinu seniorů nad 80 let. Brusel radí zrychlit

„Do března by mělo být naočkováno nejméně 80 procent osob starších 80 let a stejný počet zdravotníků a zaměstnanců sociálních služeb. Do podzimu 2021 by pak mělo být v členských státech naočkováno nejméně 70 procent dospělé populace,“ zní závěr doporučené kvóty Evropské komise (EK).

Její předsedkyně Ursula von der Leyenová uvedla, že je nyní především důležité zajistit dostatek očkovacích látek. „Musíme uspíšit dodávku vakcín a zrychlit očkování. Naším cílem je, aby do léta bylo proočkováno 70 procent naší dospělé populace. To by mohlo v boji proti viru představovat zlomový okamžik,“ řekla von der Leyenová při představování klíčových opatření pro jednotný postup proti covidu-19.



České ministerstvo zdravotnictví na dotazy redakce iDNES.cz, zda doporučené kvóty komise stihne, odkázalo slovy své mluvčí pouze na očkovací strategii. Podle webu ministerstva bylo k pondělí proočkováno téměř 30 procent lidí nad 80 let.



Chytrá karanténa @ChytraKarantena Přes komplikace s dodávkou vakcín Pfizer/BionTech jsme nakonec v lednu obdrželi 352 265 vakcín. Za prosinec a leden jsme jimi naočkovali 268 617 lidí. 83 748 dávek je schovaných na další dávku. V lednu mělo přijít 80 tisíc vakcín od Moderny, ale přišlo jich 20 400 (použito 5 948) oblíbit odpovědět

Co se týče zdravotníků, podle dat ministerstva jich byla k neděli proočkována zhruba polovina. Mediků, studentů či dobrovolníků pracujících na odběrových místech dostalo vakcínu kolem 18 tisíc.

Kde je nejméně očkovaných?

Podle očkovacího harmonogramu by na konci letošního března mělo vakcínu dostat zhruba 800 tisíc lidí, z toho však 662 tisíc v daný měsíc teprve první dávku. V květnu již stát plánuje mít proočkováno i druhou dávkou něco přes milion lidí.

I kdyby tedy Česko nestihlo doporučené kvóty Evropské komise, podle jejího mluvčího Martina Sváška se nic neděje. „Jde jen o doporučení, žádné sankce s ním spjaty nejsou,“ řekl Svášek pro iDNES.cz.

Přestože dodávky vakcín do Česka mají několikatýdenní zpoždění, například domovy pro seniory a sociální zařízení hlásí již značnou proočkovanost klientů i pracovníků. Většině však stále vakcíny scházejí. Vyplývá to z nového průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS ČR).

Počty očkovaných podle věkové kategorie do 1.2. 2021 | foto: Ministerstvo zdravotnictví

V rámci dotazníkového šetření získala APSS data od 367 pobytových zařízení sociálních služeb. Za seniorská zařízení asociaci odpovědělo 295 poskytovatelů. Z jejich odpovědí vyplývá, že nejméně klientů je v současnosti očkováno v Ústeckém, Karlovarském a Pardubickém kraji.

Nejčastěji zmiňovaným důvodem je skutečnost, že domovy pro seniory nemají k dispozici vakcíny ani dostatek informací od krajských koordinátorů očkování.

„Dvě třetiny proočkovaných klientů pobytových služeb pro seniory je dobrý výsledek. Předpokládáme, že se číslo ještě trochu navýší a zároveň by to mělo znamenat březnový pokles počtu nakažených v sociálních službách. Znepokojující však je spíše zjištění, že v celé třetině pobytových služeb očkování ještě nezačalo,“ uvádí prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.



O očkování má zájem 73 procent klientů

Za domovy pro osoby se zdravotním postižením dalo zpětnou vazbu celkem 72 poskytovatelů těchto služeb. Z jejich odpovědí vyplývá, že je zatím nejméně klientů očkováno v Ústeckém, Zlínském a Pardubickém kraji, za nimi následují Olomoucký a Královéhradecký. Nejčastěji zmiňovaným důvodem, stejně jako u seniorských zařízení, je nedostatek vakcíny i málo informací od krajských koordinátorů očkování.



Dosud se covidem-19 v Česku nakazilo celkem 19,8 procent lidí ze sociálních služeb. O očkování má podle průzkumu zájem 73 procent klientů z dotázaných zařízení, která ještě v té době očkovat nezačala.

Rozdíl mezi počtem klientů, kteří měli zájem, a skutečně očkovaných klientů je způsoben pravděpodobně tím, že přes čtyři procenta klientů sociálních služeb mělo kontraindikaci. Tedy od prodělání covidu-19 uběhlo méně než dva týdny.

APSS ČR | foto: APSS ČR

Průměrně je nyní proočkováno 43,8 procent zaměstnanců z dotázaných zařízení DPS, DZR a odlehčovacích služeb pobytového typu, která již začala očkovat. Aktuálně je zhruba dva tisíce zaměstnanců sociálních služeb covid pozitivních.