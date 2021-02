Máme to zabalit? ptají se vlekaři a dochází jim trpělivost

Pokud by záleželo jen na přírodních podmínkách, mohla to být nejlepší sezona za dlouhou dobu. Během ledna napadlo velké množství sněhu a většina sjezdovek ve Zlínském kraji je nadstandardně upravena. Vleky v zimních střediscích se však rozjely jen na týden v období Vánoc. Od té doby v souladu s vládním nařízením stojí.

Provozovatelé doufali, že se to změní do konce ledna; naději jim dávaly výroky některých ministrů. Nakonec však vláda otevření sjezdovek neumožnila.

„Rozhodnutí vlády nás hodně zklamalo. Těšili jsme se, že konečně budeme moci zužitkovat skvělé sněhové podmínky, které u nás panují,“ poznamenal šéf Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích Martin Pařízek.

Během minulého týdne tu napadlo nejméně 20 centimetrů nového sněhu, svahy mají upravené rolbou a nachystané k okamžitému zprovoznění.

„Nejhorší je nejistota. Nevíme, jestli je máme v tomto stavu udržovat dál a vyčkávat, nebo už sezonu nadobro vzdát,“ popisuje Pařízek.

Podobné pocity sdílí i v ostatních areálech. Odvolávají se přitom na slova ministra zdravotnictví Jana Blatného, který na konci ledna prohlásil, že ve spuštění vleků nevidí z epidemiologického hlediska riziko, ale nesmí se obecně zvýšit pohyb lidí.

Vir se asi šíří jen při nasazení lyží, nechápe vlekař

„Připadá mi to absurdní. Hory jsou plné lidí, sáňkařů, bobařů, běžkařů. Ten vir se asi šíří jen v momentě, kdy si nasadíte sjezdové lyže,“ říká ironicky provozovatel areálu na Stupavě Lubomír Orel.

Také on už řadu týdnů intenzivně upravuje sjezdovku, do výroby umělého sněhu dal mnoho set tisíc. Z jeho slov však lze vyčíst, že už mu dochází trpělivost.

„Nemá smysl dál setrvávat v tomhle moratoriu, tento stav nikam nevede. To už si raději rovnou řekněme, že to zabalíme a půjdeme dělat do jiného odvětví,“ povzdechne si.

Za příklad přitom dává střediska v zahraničí, kde se lyžuje za dodržování hygienických opatření, a podle něj se zatím nikde neprokázalo, že by se tam epidemie šířila.

Vlekaři poukazují, že současná situace je těžká nejen pro ně, ale i pro lidi, co jsou v zimě zvyklí trávit čas aktivně.

„Hodně lidí mi píše, abych je na svah pustil, že si to alespoň vyšlápnou po svých. Celé je to o to smutnější, že máme takovou krásnou zimu, kdy je zájem o lyžování obrovský,“ míní Orel.

Podle provozovatele Trojáku Jakuba Juračky nastane i problém s brigádníky, kteří ve skiareálech v zimní sezoně pomáhají.

„Jenomže teď už nemohou čekat, raději si hledají něco jiného,“ poukázal Juračka, jenž jako prezident celorepublikové Asociace lanové dopravy poslal na vládu už několik apelačních dopisů. Spolu s dalšími organizacemi například připravili manuál provozu lyžařských center, aby snížili riziko šíření koronaviru.

„Bohužel bez nějaké reakce, k samotným jednáním nedošlo,“ krčí rameny Juračka. Navržené kompenzace jsou podle něj neúčinné a ve finále nemusí ani pokrýt náklady na výrobu umělého sněhu. Asociace se proto prostřednictvím skupiny senátorů obrátila na Ústavní soud, aby usnesení vlády týkající se provozu vleků zrušil.

Zábava na saních, bobech či v gumovém člunu

Část středisek v kraji je aktuálně pro veřejnost úplně uzavřená, část jede alespoň v provizorním režimu. Umožňují sáňkovat a bobovat, upravují stopy pro běžkaře, prodávají občerstvení z okének.

Takto fungují například střediska Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích. Na sjezdovkách tu navíc vybudovali hned dvě snowtubingové dráhy – sněhová koryta, v nichž lidé mohou sjíždět na gumových člunech.

„V provozu je denně od 10 do 16 hodin, případně dle aktuálního počasí, 80 metrů dlouhá snowtubingová dráha na sjezdovce Horal. Současně zůstává otevřen i skibufet na úpatí sjezdovky, aby se měli rodiče s dětmi kde občerstvit,“ popsala mluvčí karlovického Resortu Valachy Martina Žáčková.

Po letech opět začal fungovat také městský svah ve Zlíně, který loni koupila skupina SYNOT. Na svahu leží 60 až 80 centimetrů sněhu a provozovatel počítá s dalším zasněžováním.

Zlínský svah po výzvě policie přerušil provoz

V tomto týdnu však po výzvě policie provoz na svahu ustal. V areálu totiž fungoval takzvaný pásový dopravník, tedy pohyblivý koberec, na který přepravoval děti. Právě kvůli němu policisté upozornili na možné porušení vládních opatření.

„Byli jsme vyzváni policií na základě udání, abychom ukončili provoz pro porušení zákona,“ uvedl provozovatel Svahu Zlín na facebookových stránkách.

„Nejsme si vědomi jakéhokoliv porušení, protože jsme naši činnost konzultovali s několika právníky, a ti neshledali na naší straně pochybení,“ doplnil.

Policie i provozovatel si aktuálně nechávají zpracovat odborný posudek, zdali je využívání pásového dopravníku v souladu s nařízením vlády. Podle toho se pak rozhodne o dalším fungování svahu.

Je žádoucí, aby děti trávily čas venku, míní provozovatel

Provozovatel svahu Marek Sedlák se vyjádřil, že sjezdovku využívaly především děti ve věku 2 – 8 let za dozoru rodičů, přičemž všichni dodržovali hygienická opatření.

„Především považujeme za žádoucí, aby děti měly možnost trávit čas a sportovat na čerstvém vzduchu, což je dobré i pro posílení jejich imunity,“ uvedl.

Dětský dopravník byl zpoplatněn, ale provozovatel upozornil, že pro něj nejde o finanční kompenzaci za uzavření vleku. „Částky za jeho využití jsou celosezónně velmi nízké. Jde nám především o lepší komfort pro děti,“ zmínil Sedlák.

Současná situace jej netěší. „Dělali jsme maximum pro to, abychom svah po letech chátrání opět zprovoznili veřejnosti. Samozřejmě jsou zde velké investice, u nichž je návratnost v nedohlednu. Současná opatření jsou vůči našemu odvětví naprosto likvidační,“ tvrdí Sedlák.