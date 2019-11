Zemřel Král Šumavy. Legendárnímu převaděči Josefu Hasilovi bylo 95 let

Zprávu o Hasilově smrti přinesl jako první Blesk.

„Nejsem žádným Králem Šumavy. Jsem Pepík Hasilů ze Zábrdí. Tak mě pojmenovali sami komunisté, kteří mě pořád chtěli chytit a dávali si úkoly, že mě lapí třeba do Vánoc,“ řekl Hasil letos v únoru, když slavil 95. narozeniny.

Narodil 8. února 1924 v Zábrdí na Prachaticku a podle svých slov měl nádherné vzpomínky na dětství.

Do života mu zasáhla druhá světová válka, během níž byl nuceně nasazený v Pasově. Podařilo se mu ale uprchnout zpět do Čech, kde se připojil k partyzánům.

Po válce se přihlásil jako dobrovolník ke Sboru národní bezpečnosti a později sloužil u pohraničního útvaru. Hned po únoru 1948 začal převádět celé rodiny na Západ.

Krále Šumavy se režimu podařilo dopadnout, dostal devět let. Trest si odpykával v mosteckých uhelných dolech, odkud ale utekl. Společně se svým bratrem Bohumilem vstoupil do služeb americké tajné služby. Mnoho let pak znovu pomáhal lidem na Západ.

Jeho příběh se před časem pokusil zpopularizovat spisovatel David Jan Žák v románu Návrat krále Šumavy.



Hasil se spolu s dalším slavným převaděčem Kiliánem Nowotnym předlohou pro propagandistický film Král Šumavy z roku 1959.